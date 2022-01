Atalanta-Torino e Salernitana-Venezia, nemmeno Fiorentina-Udinese si è disputata. Il sul terreno di gioco del Franchi si è presentata solo la squadra di casa, nel qual caso la Fiorentina. Nessun tifoso presente sugli spalti, in quanto già nelle scorse ore il club viola aveva annunciato la chiusura dei cancelli dello stadio. Dopo Bologna-Inter . Il focolaio scoppiato all'interno della formazione friulana , che conta 7 giocatori (tutti non comunicati) positivi al Covid-19, aveva bloccato Beto e compagni a poche ore dalla partenza per Firenze. E dunque, proprio come avvenuto a Bologna, Bergamo e Salerno,. Nessun tifoso presente sugli spalti, in quanto già nelle scorse ore il club viola aveva annunciato la chiusura dei cancelli dello stadio.

Un'ora prima della (non) partita, la Fiorentina ha regolarmente comunicato la propria formazione titolare: e dunque Terracciano in porta, quartetto difensivo composto da Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi, con Bonaventura, Torreira e Duncan in mezzo al campo e il trio d'attacco Callejon-Vlahovic-Gonzalez. I giocatori di Italiano hanno organizzato una partitella, finita 3-3 con doppiette di Vlahovic e Kokorin, prima di rientrare ben presto negli spogliatoi. Presente anche il neo acquisto Ikoné. Alle 21.30 circa, dopo 45 minuti di attesa dell'Udinese, in ossequio al regolamento, come da prassi l'arbitro Fourneau ha decretato l'interruzione definitiva del match.

Vittoria a tavolino o replay della partita?

Così come Bologna-Inter, Atalanta-Torino e Salernitana-Venezia, anche Fiorentina-Udinese potrebbe concludersi con un 3-0 a tavolino a favore dei viola: la decisione spetterà al Giudice Sportivo, che l'annuncerà nel comunicato ufficiale. Nel tal caso si ripeterebbe con ogni probabilità l'iter di Juventus-Napoli: l'Udinese farà ricorso, che sarà accolto e porterà a rigiocare la partita. Da capire quando, considerando il calendario affollato e considerando anche che il club friulano dovrà recuperare pure la gara contro la Salernitana, a sua volta non giocata poco prima di Natale. Gara che, peraltro, costituisce un precedente opposto, non essendo stata omologata dal Giudice Sportivo.

