Atalanta che si è inceppata. Lo Gasperini che deve fare i conti con la mancanza di idee in attacco, visto il solo gol fatto in queste ultime due partite. Ok l'infortunio di Zapata ma, anche prima del suo ko, erano state poche le soluzione pericolose create dai bergamaschi ( Brutto risultato per l'che si è inceppata. Lo 0-0 contro il Genoa ridimensiona un po' la squadra diche deve fare i conti con la mancanza di idee in attacco, visto il solo gol fatto in queste ultime due partite. Ok l'infortunio di Zapata ma, anche prima del suo ko, erano state poche le soluzione pericolose create dai bergamaschi ( le pagelle ). È solo un momento così a fine 2021? Può essere, Gasp chiede maggiore attenzione e lucidità, ma non è preoccupato, avendo consapevolezza di cosa può dare la sua squadra. Poi sul mercato...

Ci è mancato Zapata

Abbiamo fatto la nostra partita avendo opportunità soprattutto all’inizio. Abbiamo attaccato a lungo, se non si riesce a sbloccarla diventa difficile, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Il Genoa si è difeso bene. Poi l’infortunio di Zapata ha pesato ancora di più in una partita come questa. Attaccanti con caratteristiche troppo simili? Loro prediligono la palla addosso e sono abbastanza simili per caratteristiche. Quando si cerca di rinforzare e migliorare le squadre tutti guardano agli attaccanti. Abbiamo una buona batteria. Uscendo Zapata ci è venuto a mancare un po’ di gioco aereo che in queste partite manca

Non si poteva giocare un calcio decente su un campo così

Abbiamo avuto un possesso palla altissimo, non li abbiamo fatti ripartire, ma non c'era possibilità di giocare un calcio decente su un campo così sconnesso. Non siamo abituati a questo tipo di gioco, abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo riusciti a vincere. Poi Demiral attaccante aggiunto come De Rosa? De Rosa fece nove gol in Serie B, erano altri tempi. Demiral ha questa soluzione, stasera ci è andato vicino

Portanova e Koopmeiners a duello durante Genoa-Atalanta - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Boga o anche un vice Zapata?

Come obiettivo abbiamo quello di avere una squadra nostra e di metterla nelle migliori condizioni per esprimersi. Non è facile migliorare quando sei in alto. Quando stai fermo scivoli e dobbiamo chiedercelo sempre. Succede cosi anche nella vita. Non devono mai mancare le idee. Non possiamo non essere contenti, ma ci faremo sempre domande per cercare di fare meglio

Perché Sportiello titolare?

Musso è un portiere molto forte, ha grandi qualità e deve ambire ad essere uno dei migliori in assoluto. In questo ultimo periodo è stato poco fortunato e gli è venuto un po' di nervosismo. Invece ha la stima di tutto l’ambiente e tornerà titolare. Sportiello ha lavorato bene ed era giusto premiare comportamento e valore

Ti aspettavi un Genoa così?

Sono stati bravi e spero fortemente, per tutto il mio passato e l’amore per questi colori, che interpretino questo modo di giocare perché si devono salvare. Giocare a Genova è sempre molto difficile, in altre partite li ho visti meno determinati. Devono ripartire da questa partita per dare a questa gente le soddisfazioni che meritano

Zapata costretto al cambio per un infortunio durante Genoa-Atalanta - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le parole di Shevchenko

Dovevamo dimostrare carattere, abbiamo reagito bene, con grande spirito. Questa squadra vuole lottare e ha cuore. Oggi lo ha dimostrato. Il campo non ha aiutato l’Atalanta, i ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Sono scivolati bene in difesa, mettendo pressione. Manca un po’ di lucidità e fisicità davanti. Possiamo fare meglio, dobbiamo lavorare, ma sono contento di quello che abbiamo fatto oggi

Mercato? Cominciamo a salire uno scalino alla volta, in un momento difficile come questo siamo stati uniti. Adesso la società lavorerà sul mercato, abbiamo una settimana di pausa e quando ci ritroveremo vedremo. Cosa mi son detto con Gasperini? Gli ho fatto i complimenti perché ha lasciato un grande ricordo. Dove è andato ha costruito grandi squadre. È un esempio, anche lui mi ha fatto i complimenti per la battaglia di stasera

