Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6,5: chiude la saracinesca al cospetto di Zapata e Koopmeiners. Un paio di parate non banali in una partita in cui il Genoa aveva tutto da dimostrare in chiave difensiva.

Mattia BANI 7: l'ex Parma, Bologna, Chievo e Pro Vercelli le prende tutte. Diagonali perfette, così come le marcature e le giocate d'anticipo. La fase difensiva genoana, nel 2022, riparta da lui.

Davide BIRASCHI 6,5: coordina senza sbavature le operazioni difensive dal suo presidio centrale.

Johan VASQUEZ 6,5: tanti recuperi e buone garanzie nella retroguardia genoana per il messicano vincitore del bronzo alle Olimpiadi di Tokyo.

Andrea CAMBIASO 6,5: protagonista di tanti ripiegamenti risolutivi lungo la destra. Specie durante il primo tempo.

Stefano STURARO 6,5: azzanna palloni e garretti avversari a metà campo. E' il volto grintoso di cui il Genoa necessita in ottica salvezza.

Dall'88' Hernani: sv.

Milan BADELJ 6: i livelli qualitativi della precedente stagione sono ancora parecchio distanti. Quanto meno, mette ordine sulla linea mediana.

Manolo PORTANOVA 6,5: da mezzala sinistra, si sacrifica molto in fase di contenimento.

Dall'88' Francesco Melegoni: sv.

Domenico CRISCITO 6: da premiare per la grinta e l'esperienza che mette in campo. Rivedibile sul piano della spinta (ma era prevedibile) lungo l'out di sinistra. Esce di scena dopo guai muscolari a seguito di un contrasto con Hateboer.

Dal 68' Paolo Ghiglione 6: partecipa con profitto al serrate le file conclusivo.

Caleb Ansah EKUBAN 5,5: fiammate nella prima mezz'ora di gioco. Poi sparisce completamente dal match fino al tentativo di contropiede neutralizzato da Palomino al 94'.

Mattia DESTRO 6,5: regge praticamente da solo l'intero attacco rossoblù, mettendo in difficoltà - spesso e volentieri - Demiral. Altra prova particolarmente positiva: questa volta è mancato solo il gol.

Dal 72' Goran Pandev 6: fa il centrocampista (di qualità) aggiunto, più che l'attaccante. Con grande esperienza.

Mister Andriy SHEVCHENKO 6,5: il Genoa va al tiro una sola volta. E nemmeno in porta. Ma per ricominciare a fare punti, specie se al cospetto di una "big" come l'Atalanta, occorreva ripartire dalla solidità difensiva. Che poi è anche quella che ci vuole nel lungo e tortuoso cammino verso la salvezza. Risultato prezioso.

Le pagelle dell'Atalanta

Marco SPORTIELLO 6: schierato al posto di Musso per scelta tecnica, trascorre una serata da assoluto spettatore. Un "6 politico".

José Luis PALOMINO 6,5: da premiare per la sicurezza con cui si muove e per la porta sbattuta in faccia al velocissimo Ekuban negli istanti finali del match.

Merih DEMIRAL 6,5: controlla bene la situazione in difesa. Sempre generoso nelle sortite offensive.

Berat DJIMSITI 6,5: prestazione complementare a quella dei colleghi di reparto

Davide ZAPPACOSTA 5,5: prestazione senza particolari acuti lungo l'out di destra. Rivedibile.

Remo FREULER 5: l'unico aspetto per cui si fa notare è un fallaccio su Ekuban, che gli vale il cartellino giallo in condizione di diffida (salterà il match casalingo dell'Epifania contro il Torino). Sostituito all'intervallo.

Dal 46' Marten de Roon 5,5: il suo ingresso non toglie comunque le castagne dal fuoco nel centrocampo della Dea.

Teun KOOPMEINERS 6,5: particolarmente ispirato nei primi 50-55 minuti di gioco. A inizio ripresa scalda severamente i guantoni a Sirigu.

Dall'84' Roberto Piccoli: sv.

Hans HATEBOER 6: discreta spinta sulla sinistra. Ma non secondo i suoi standard.

Aleksey MIRANCHUK 5,5: aggredisce il pallone coi tempi sbagliati. Sulla linea di trequarti combina pochino

Dal 65' Mario Pasalic 5: entra senza incidere. Tocca pochissimi palloni.

Ruslan MALINOVSKYI 6: giusto un paio di interessanti conclusioni dalla distanza. Ma senza strafare.

Dal 65' Josip Ilicic 5,5: contenuto senza particolari problemi da Vasquez e compagni.

Duvan ZAPATA 6,5: si sbatte tantissimo là davanti ed è l'unico a dare fiamma a un reparto offensivo praticamente spento della Dea nel corso del primo tempo. Dopodiché è costretto a uscire allo scadere del parziale a seguito di un fastidio inguinale.

Dal 45' Luis Muriel 4,5: scena muta là davanti. Prestazione indolente, che fa parecchio arrabbiare Gasperini.

Mister Gian Piero GASPERINI 5,5: sbatte contro il muro genoano senza trovare lo squillo giusto. Appena tre tiri in porta e reparto offensivo già in vacanza.

