Shevchenko-Tassotti sulla panchina del Genoa. Una partita che poteva finire in qualsiasi modo visto lo stallo in cui si era arrivati a pochi minuti dalla fine, con l'equilibrio interrotto solo da Felix Afena-Gyan . La doppietta del ghanese vale il 2-0 per la Roma e la prima sconfitta per la coppiasulla panchina del Genoa.

Ad

Le assenze si sono fatte sentire

Serie A Genoa-Roma 0-2, pagelle: Felix da sogno, che bravo Mkhitaryan! UN' ORA FA

Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile. Ci sono mancati tanti giocatori. Soprattutto negli ultimi dieci minuti ci sono mancate un po' di energie. I ragazzi hanno dato tutto, ci sono stati ordine ed organizzazione, ma i cambi hanno fatto la differenza. Recuperare gli assenti? Purtroppo non ci sono notizie su questo fronte. Ma almeno abbiamo una settimana per preparare la prossima partita e potremo far recuperare i ragazzi che hanno giocato oggi

Cosa mi aspettavo di raggiungere oggi?

L'atteggiamento è stato fantastico, soprattutto la compattezza della squadra. Abbiamo lottato tanto. Ci è mancata la gestione, ma comunque la squadra poteva fare di più soprattutto nelle uscite quando abbiamo alzato il baricentro. Dobbiamo migliorare tanto

Difesa a 4 o a 3?

In questo momento abbiamo la possibilità di giocare con questo modulo per i giocatori che abbiamo. Abbiamo cercato di creare un unico blocco che si muovesse bene. Poi in futuro vedremo

Eldor Shomurodov e Andrea Masiello durante Genoa-Roma - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Che campionato ho ritrovato?

Ho visto che le squadre provano anche a costruire dal basso, ad impostare con il portiere e a controllare il gioco. Questo ovviamente non può succedere sempre con squadre più forti. Ho visto tante buone partite giocate da altre squadre. La Serie A è cresciuta tanto

Cosa mi son detto con Mourinho?

Abbiamo parlato prima e dopo la partita. Abbiamo un ottimo rapporto. Volevo sottolineare il supporto dei tifosi, che ci hanno spinto tanto. Li ringrazio

Shevchenko, il meglio della prima conferenza al Genoa in 4'

Serie A Afena-Gyan rovina l'esordio di Shevchenko: 2-0 Roma 4 ORE FA