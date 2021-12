Genoa-Sampdoria, match valido per la 17esima giornata della massima serie è terminato con il punteggio di 1-3, frutto delle reti di Gabbiadini, Caputo, dell'autorete di Vanheusden e della rete nel finale di Mattia Destro. La Samp, funestata dal caso Massima Ferrero in settimana, si risolleva così in campionato con D'Aversa a salvare momentaneamente la panchina, mentre il Genoa di Shevchenko affonda in modo preoccupante.

II tabellino

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden (85' Touré), Masiello (56’ Vazquez), Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani (73' Portanova), Cambiaso; Pandev, Ekuban (57’ Destro). All. Shevchenko.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (68' Dragusin), Yoshida, Colley, Augello; Candreva (90' Askildsen), Thorsby (76' Chabot), Ekdal, Silva; Gabbiadini (68' Verre), Quagliarella. All. D'Aversa

Arbitro: Doveri

Gol: 78' Destro; 7’ Gabbiadini, 50' Caputo, 67'aut. Vanheusden

Ammoniti: Sturaro, Ghiglione; Thorsby, Chabot

La cronaca in 10 punti chiave

Minuto 7: GOOOOL!! GABBIADINI!!!! SEMPRE LUI!!! 0-1!!!! Inzuccata vincente su cross di Candreva dalla destra!!! Riesce solo a toccare un non perfetto Sirigu! 0-1 MERITATO!

Minuto 44: CAPUTO!!!! DESTRO ALTISSIMO dopo filtrante di Candreva. Grave errore qui di Criscito...

Minuto 48: HERNANIII!!!! SBAGLIA UN RIGORE IN MOVIMENTO!!!!! Calcia alto dopo ottimo spunto di STURARO!!!

Minuto 50: GOOOL!! CAPUTO!!! Ribatte in rete dopo respinta difettosa di SIrigu su destro di CANDREVA!!!

Minuto 64: PANDEV!!! PANDEV!!!! SI GIRA IN UN FAZZOLETTO!!!! Sfiora il palo col sinistro mortifero!!

Minuto 68: GOL!!! GOOOOOO!!! GABBIADINI!! NIENTE OFFSIDE DI CAPUTO! Assist dell'ex Sassuolo per il tiro di Gabbiadini dopo velo di Adrien Silva. La deviazione di Ghiglione mette fuori causa SIrigu!!! 3-0!!

Minuto 78: GOOOOOOL!!! GOOOOOL!! DESTRO!!!!! 1-3!!!!! Cross di Cambiaso e Destro che sovrasta Colley!!!

Minuto 79: PALO DI CANDREVA!!!! CHE FINALE!!!!!

Minuto 82: Vanheusden!!!!!! DESTRO FUORI DI POCHISSIMO!!!!

Minuto 84: PALO DI VAZQUEZ!!!! STA SUCCEDENDO DI TUTTO!!

MVP

Manolo GABBADINI – Stappa il match con torsione aerea e di fatto lo chiude con sinistro deviato da un avversario. Uomo Derby, in pura trance agonistica di questi tempi.

Fantacalcio

Promosso

Francesco CAPUTO – Segna e fa segnare, per una notte torna quello di Empoli e Sassuolo. Killer.

Bocciato

HERNANI – Imperdonabile il rigore in movimento sbagliato, la partita poteva girare davvero a quel punto. E anche la sua stagione.

Le pagelle

