E' una corsa contro il tempo masta facendo di tutto per tornare in campo ora che ilè anche tornato in corsa per lo Scudetto ; lo svedese si era fatto male nel match contro la Juventus , terminato 0-0, accusando unInizialmente si pensava ad un recupero più veloce, poi si è deciso di non forzare i tempi considerando l'età, i precedenti infortuni e la vena realizzativa attuale del compagno di reparto. Dal 23 gennaio, data dell'infortunio, è passato quasi un mese. L'obiettivo era cercare di far tornare Ibra in campo nella partita vinta contro la Sampdoria grazie ad un gol di '' di Leao ma adesso la data da cerchiare con la biro rossa è: Milan-Inter di Coppa Italia e, ne siamo sicuri, l'attaccante non vorrà mancare ad un altroche si preannuncia spettacolare.

Tra un finale di stagione da non sbagliare e le prossime partite dove occorrerà scendere in campo con la testa giusta, lasi interroga sul: possibile la volontà da parte di entrambi di continuare, per un altro anno, l'avventura in rossonero ma con quali basi contrattuali? Secondo, l'offerta che farà la società sarà circa dia cui può aggiungersi una parte legata ai bonus presenze+gol; attualmente, lo svedese percepisce 7 milioni netti, Ibrahimovic sta valutando il da farsi anche in base a come risponderà il suo fisico al rientro in campo e, non meno importante, tra pochi mesi ci saranno gli spareggiper le qualificazioni al Mondiale in Qatar e, in caso di esito positivo della sua Nazionale, difficilmentesalterà un altro mondiale.