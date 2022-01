Juventus-Napoli, in programma giovedì 6 gennaio alle 20:45, si giocherà. Nonostante la positività di 7 elementi nel gruppo squadra (tra cui Luciano Spalletti), i partenopei nel pomeriggio di mercoledì voleranno in aereo alla volta di Torino per il match dello Stadium contro la squadra di Allegri: come riportato da Sky Sport, nessun provvedimento è stato preso da parte dell'ASL locale.

