Una gara folle, dalla sceneggiatura degna di un film thriller. Il Bologna sfiora l'impresa, la Juventus si salva al 95' con Vlahovic. All'Allianz Stadium finisce 1-1, ed è un pareggio che, alla fine, non sta bene a nessuno. Né agli ordinati emiliani, che si portano in vantaggio grazie a un gol segnato all'inizio della ripresa da Marko Arnautovic e sognano i 3 punti fino agli ultimi minuti, né alla Juve, che stecca per la seconda partita casalinga di fila. E dire che la squadra di Allegri pare destinata a perdere di nuovo, proprio come aveva fatto contro l'Inter. Nel finale, però, accade di tutto. L'arbitro Sacchi espelle in pochi secondi prima Soumaoro ( fallo appena fuori area su Morata , con iniziale vantaggio concesso ai bianconeri e traversa colpita da Cuadrado) e poi Medel per proteste: in 9 uomini gli emiliani non resistono e al quinto minuto di recupero subiscono il pari di Vlahovic, servito da un assist in rovesciata di Morata. Un gol salvifico, che evita il ko e toglie il bottino dalle mani del Bologna. Anche se ora le inseguitrici hanno l'opportunità di avvicinarsi al quarto posto.

Ad

Tabellino

Serie A Juventus-Bologna, ufficiali: tridente Dybala-Vlahovic-Morata 4 ORE FA

Juventus-Bologna 1-1 (primo tempo 0-0)

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio (86' Kean), de Ligt (59' Bonucci), Chiellini (75' Alex Sandro), Pellegrini (60' Zakaria); Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala (59' Bernardeschi), Morata; Vlahovic. All. Allegri

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Soriano (74' Kasius, 87' Dominguez), Schouten, Svanberg (74' Aebischer), Dijks; Orsolini (87' Bonifazi), Arnautovic (65' Barrow). All. Mihajlovic (in panchina Tanjga-De Leo)

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Gol: 52' Arnautovic (B), 95' Vlahovic (J)

Assist: Soriano (B, 0-1), Morata (J, 1-1)

Ammoniti: Theate, Svanberg, Cuadrado, Arnautovic, Medel

Espulsi: Soumaoro all'83', Medel all'84'

La cronaca in 11 momenti chiave

10' – Dybala sbaglia il disimpegno sulla trequarti bolognese, Svanberg verticalizza per Orsolini, che di prima intenzione cerca di sorprendere Szczesny calciando però alto.

11' – Risponde subito Vlahovic: Morata crossa a rientrare e il serbo, di testa, incorna di poco sopra la traversa.

38' – Bellissimo destro incrociato di Danilo e palla che sibila accanto al secondo palo di Skorupski.

47' – Soriano pesca in area Arnautovic, che difende palla, si gira e col sinistro scarica a pochi centimetri dal palo di un immobile Szczesny.

49' – Pellegrini va al cross, Skorupski viene ingannato dal movimento di Morata e sul secondo palo Rabiot, con la porta vuota, si coordina male e mette alto.

52' – GOL DEL BOLOGNA. Splendido servizio in verticale di Soriano per Arnautovic, che si presenta solissimo davanti a Szczesny, lo aggira e mette dentro a porta vuota. 0-1.

Marko Arnautovic Credit Foto Getty Images

56' – Angolo di Cuadrado e stacco aereo perfetto di Danilo, con la palla che sbatte contro il palo. Juve a un passo dal pari.

82' – Morata viene affossato probabilmente in area da Soumaoro, ma l'arbitro Sacchi concede il vantaggio: la palla arriva a Cuadrado, che con la porta vuota centra l'incrocio dei pali.

83' – Sacchi va a vedere il replay dell'azione precedente, torna in campo ed espelle Soumaoro, che ha commesso fallo su Morata fuori area in chiara occasione da gol. Quindi non è rigore, ma punizione dal limite per la Juve.

84' – Espulso anche Medel, che ha protestato in maniera veemente con Sacchi. Il Bologna chiude in 9 uomini.

95' – GOL DELLA JUVENTUS. Assist in rovesciata di Morata e colpo di testa vincente da zero metri di Vlahovic, che vale il pareggio al 5' di recupero. 1-1.

Il momento social

MVP

Marko ARNAUTOVIC. Partita difficile ma ben giocata. Esce dall’area di rigore, aiuta i compagni nel possesso palla e trova il gol con un movimento da vero centravanti. Sesto centro consecutivo con la maglia del Bologna: in casa felsinea non succedeva dal 1933.

Fantacalcio

PROMOSSO – Alvaro MORATA. Allegri gli chiede tanto lavoro sulla sinistra per complementare la fascia forte (che è la destra). Lui ci mette tanto impegno, provoca l’espulsione di Soumaoro e serve l’assist a Vlahovic. Il migliore nel terzetto offensivo.

BOCCIATO – Paulo DYBALA. Gravemente insufficiente. Non riesce a mai saltare l’uomo, non trova l’imbucata giusta, si muove in maniera passiva e anche particolarmente disinteressata. Un 10 come lui, davanti AL 10 della Juventus (Del Piero, ndr) deve fare nettamente di più.

Le pagelle

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

Serie A Allegri: "Servono almeno 10 punti per la Champions" IERI A 12:50