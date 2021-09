day after della pirotecnica Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno sostenuto gli esami strumentali presso il J-Medical. Di seguito il comunicato della Juventus a far luce sulle condizioni dei due attaccanti bianconeri: Doppio verdetto in casa Juventus neldella pirotecnica vittoria sulla Sampdoria . A seguito rispettivi dei rispettivi infortuni accusati domenica,hanno sostenuto gli esami strumentali presso il J-Medical. Di seguito il comunicato della Juventus a far luce sulle condizioni dei due attaccanti bianconeri:

"Per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra".

Serie A Allegri: "Dybala e Morata non ci saranno contro Chelsea e Torino" IERI A 12:56

A differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, la situazione più critica riguarda Alvaro Morata: i tempi di recupero, in ogni caso, sono gli stessi per entrambi:

"Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali".

Juventus, i tifosi a Dybala: "Portaci la Champions"

Serie A Contropiede "inzaghiano": così Sarri ha incartato Mou UN' ORA FA