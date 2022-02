Wojciech Szczęsny ha parlato ai microfoni di Juventus TV al termine della gara con l'Empoli. Queste le sue parole."È stata una partita molto dura contro un Empoli ottimo. Oggi la cosa fondamentale era portare a casa i tre punti. L'abbiamo fatto, soffrendo un po' alla fine, ma siamo molto contenti. Siamo più uniti, siamo più squadra. Oggi abbiamo fatto tre bellissimi gol. Ad inizio campionato questa gara l'avremmo persa 2-1, oggi siamo riusciti a portarla a casa. Siamo migliorati ma c'è ancora tanto lavoro da fare per raggiungere i nostri obiettivi".

Ad

Le nazionali devono seguire il nostro esempio, così vediamo se la Fifa ha le palle di dare il mondiale a tavolino alla Russia (Szczęsny)

Serie A Empoli-Juventus. moviola: dubbi sul contatto de Ligt-La Mantia 5 ORE FA

Un messaggio importante

"Io e i miei compagni di Nazionale fatto la scelta di non giocare la partita contro la Russia. Il mio post l'ho preparato senza sapere che non avremmo giocato la partita. Sono contento che i miei compagni abbiano fatto la stessa scelta. Tutte le nazionali dovrebbero fare come abbiamo fatto noi della Polonia, poi vedremo se la Fifa avrà le p... di dare il Mondiale a tavolino alla Russia. Non credo proprio. Se la perdiamo 3-0 a tavolino, la perdiamo a testa alta. Mia moglie sta soffrendo, ma fortunatamente la maggior parte della mia famiglia da un paio di settimane si trova lontano dall'Ucraina. Ci sono dei famigliari che sono ancora lì ma non stanno soffrendo, sono nascosti e cercano di scappare in Polonia. Io sono pronto ad aiutarli nelle mie case in Polonia".

Sul finale di stagione

"Sappiamo che abbiamo davanti a noi degli obiettivi importanti. In campionato le squadre davanti hanno frenato un po', ci si prova anche se siamo ancora lontani. Dobbiamo giocare ogni partita per vincerla e vediamo dove arriviamo".

Vlahovic fa così tanti gol anche in allenamento?

"A me no (ride), a Pinso sì. È forte, ha senso della porta e l'abbiamo visto anche nella partita di Champions dove pur non vedendo la porta ha fatto gol".

Allegri: "Quota scudetto a 85 punti, per noi è impossibile"

Serie A Da Ronaldo in poi: i costi insostenibili della Juventus 04/09/2021 A 08:45