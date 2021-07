Oggi alla Continassa è andato in scena il primo allenamento dell'era Allegri-bis . Con la maggior parte del gruppo ancora in vacanza dopo le fatiche di Europei e Copa America, il tecnico livornese ha potuto concentrare le proprie attenzioni sui pochi volti già a disposizione: Dybala e McKennie spiccano tra i nomi già presenti in seduta, ma alla Continassa sono riapparsi anche gli esuberi e i valutabili.

Arthur, regista brasiliano protagonista nel breve periodo della gestione targata Pirlo, sarà costretto ai box per un paio di mesi: le la calcificazione di natura post traumatica fra tibia e perone ha tormentato il brasiliano a partire da questo inverno. Oltre alla minuta schiera di arruolati, Allegri ha già ricevuto la prima aspra notizia:regista brasiliano protagonista nel breve periodo della gestione targata Pirlo,le condizioni precarie del bianconero erano già note parecchi mesi prima della ripresa degli allenamenti;ha tormentato il brasiliano a partire da questo inverno.

Arthur, di comune accordo con lo staff bianconero, aveva deciso di rimandare l'operazione con la speranza di rientrare nella lista dei convocati verdeoro in partenza per la Copa America. Quella convocazione non è mai arrivata, e alla ripresa degli allenamenti il dolore alla gamba destra si è ripresentato. Ciò ha costretto lo staff medico bianconero a programmare l'operazione.

Si tratta di una pesante tegola per il nuovo corso Allegri, che dovrà fare a meno di una delle sue pedine d'alto potenziale. Non è tuttavia ancora chiaro il modello di centrocampo che sposerà Allegri per la prossima stagione: del resto, Arthur non è mai stato una prima scelta per il tecnico livornese. Alla Continassa dunque, sono giorni di costante e rapida evoluzione.

