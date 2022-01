Lazio-Empoli, match valido per la 20a giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 3-3.

A marchiare il destino del match è il doppio blitz dei toscani nel giro di soli 8': dopo appena 200'', il malinteso tra Hysaj e Strakosha propizia la realizzazione dal dischetto di Bajrami. Il trequartista dei toscani si dimostra decisivo anche all'8', quando ricama per la zampata letale di Zurkowski. Avvolta dal burrascoso sottofondo di protocolli, polemiche e contagi , la Lazio di Sarri si è salvata in extremis contro un Empoli corsaro.

Federico Di Francesco, Lazio-Empoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

La Lazio di Sarri, colpita due volte a freddo, si riversa in avanti col sangue negli occhi. Al 15’ è il redivivo Ciro Immobile a bucare la porta di Vicario, con un’elegante torsione su pennellata di Milinkovic-Savic. La gara prosegue su ritmi forsennati per tutto il primo tempo, e ad accusare l’impatto fisico sono rispettivamente Acerbi (per lui un peggioramento dell’infortunio alla coscia) e Parisi (problema muscolare anche per lui), costretti a lasciare il campo anzitempo.

La traversa colpita da Felipe Anderson al 29’ non può far altro che rinnovare il braccio di ferro nella ripresa: al 67’ Milinkovic-Savic firma il 2-2 con una rasoiata al volo, ma a gelare l’Olimpico 10’ dopo ci pensa Di Francesco, che insacca un comodo tap-in su assist di Marchizza.

La Lazio, fomentata dai 20.000 sugli spalti, si riversa in attacco e recrimina su un paio di episodi; prima l’arbitro Giua annulla il 3-3 di Patric per un colpo di mano, poi, a 2’ dalla fine, assegna il calcio di rigore ai biancoelesti: il braccio largo di Luperto colpisce in pieno Immobile, che tuttavia non trova la freddezza necessaria per concretizzare dal dischetto. Vicario intuisce l’angolo e para.

Il sudatissimo pareggio laziale arriva solo al 93’, grazie alla capocciata del Sergente: cross morbido di Zaccagni e schiacciata prepotente di Milinkovic-Savic, che toglie le castagne dal fuoco ai suoi.

Tabellino

LAZIO-EMPOLI 3-3

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (89’ Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi (25’ Patric), Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (60’ Lucas Leiva), Luis Alberto; Pedro (60’ Zaccagni), Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (33’ Marchizza); Zurkowski (45’ Bandinelli), Ricci (73' Viti), Henderson; Bajrami (63’ Stulac); Di Francesco, La Mantia (73' Pinamonti). All. Andreazzoli.

Arbitro: Antonio Giua.

Gol: 6’ rig. Bajrami (E), 8’ Zurkowski (E), 15’ Immobile (L), 67’ Milinkovic-Savic (L), 76’ Di Francesco (E), 93’ Milinkovic-Savic (L)

Assist: Milinkovic-Savic (L), Felipe Anderson (L), Marchizza (E), Zaccagni (L)

Ammoniti: Parisi (E), Luiz Felipe (L), Marchizza (E), Pedro (L), Marusic (L), Luis Alberto (L), Luperto (E)

Infortuni: Acerbi (L), Parisi (E)

Note: 88', rigore sbagliato da Immobile

Ciro Immobile in Lazio-Empoli Credit Foto Getty Images

La cronaca in 15 momenti chiave

4’ - CALCIO DI RIGORE PER L'EMPOLI! Strakosha atterra Di Francesco in uscita, dopo il retropassaggio pigro di Hysaj!

6’ - GOL! BAJRAMI INSACCA DAL DISCHETTO, 1-0 EMPOLI! Strakosha spiazzato.

8’ - GOL! ZURKOWSKI, L'EMPOLI RADDOPPIA DOPO 8'! Discesa di Stojanovic sulla destra, Bajrami raccoglie palla e propizia una carambola in area biancoceleste. Zurkowski, tutto solo, insacca a rimorchio.

15’ - GOL! IMMOBILE, LA LAZIO ACCORCIA! Cross col contagiri di Milinkovic-Savic dalla sinistra, torsione aerea di Immobile che trafigge Vicario nell'angolino! Gol da bomber!

29’ - FELIPE ANDERSON COLPISCE LA TRAVERSA! Ripartenza fulminea della Lazio! Hysaj lancia Luis Alberto in area: lo spagnolo scarica per Felipe Anderson che controlla e tira... Traversa piena!

47’ - SASSATA DI IMMOBILE! L'attaccante laziale si gira al limite e scarica una conclusione potente. La palla sfila di poco a lato del palo.

59’ - TERZO TIRO DI LUIS ALBERTO! La Lazio palleggia sul perimetro dell'area toscana e apparecchia per la conclusione di prima dello spagnolo. La sua rasoiata fa il filo al palo!

67’ - GOL!! MILINKOVIC-SAVIC PAREGGIA I CONTI, 2-2! Felipe Anderson crossa da fermo, il serbo calcia al volo: fendente chirurgico!

69’ - BRIVIDI IN AREA DELL'EMPOLI! Marusic si addentra in area di rigore e scarica per il colpo a botta sicura di Immobile, che però viene murato dall'uscita di Vicario. Milinkovic-Savic prova a insaccare a rimorchio ma non inquadra la porta.

76’ GOL! DI FRANCESCO RIPORTA IN VANTAGGIO L'EMPOLI! Olimpico gelato! Marchizza si libera sul fondo con un tunnel e serve il tap-in di Di Francesco, tutto solo in area!

79’ - GOL! PATRIC FIRMA IL 3-3! Corner battuto da Luis Alberto, Patric salta a pochi passi dalla linea di porta e sfonda la barriera toscana! Check VAR in corso...

82’- IL VAR ANNULLA IL GOL! PATRIC HA TOCCATO IL PALLONE COL BRACCIO! Giua ha esaminato il gol al monitor e ha valutato irregolare l'intervento del difensore biancoceleste. Atmosfera incandescente!

85’ - CLAMOROSO, RIGORE PER LA LAZIO! Gomito largo di Luperto su duello aereo con Immobile!

88’ - VICARIO LA PARA! Immobile si divora il 3-3 dal dischetto, incredibile! Rigore troppo centrale del bomber laziale.

90+3’ - GOL! MILINKOVIC-SAVIC VOLA E INSACCA IL 3-3! Cross morbido di Zaccagni, Milinkovic-Savic schiaccia di testa in rete. Che partita del sergente!

Il momento social

La statistica chiave

Nessun centrocampista ha preso parte a più reti di Sergej Milinkovic-Savic in questa stagione nei cinque grandi campionati europei, 14 (sette reti, sette assist), come Dimitri Payet.

MVP

Sergej MILINKOVIC-SAVIC: la sua pennellata per Immobile dona speranza ai suoi dopo appena 15'; decisivo e chirurgico, come sempre, insacca una doppietta vitale per Sarri e il resto del gruppo.

Fantacalcio

PROMOSSO - Federico DI FRANCESCO: un suo guizzo sul fondo vale il rigore che fa inceppare la macchina laziale. Si fa trovare pronto sul tap-in del 3-2. Pomeriggio da incorniciare.

BOCCIATO - Elseid HYSAJ: il suo retropassaggio pigro apre l'emorragia nella retroguardia laziale. Distrazione imperdonabile che propizia il gol di Bajrami su rigore.

