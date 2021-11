Lazio continua a tenere banco l'infortunio di Ciro Immobile. L'attaccante della Nazionale aveva rimediato un Juventus, ma la situazione non è ancora migliorata per il classe '90. E ora? Dopo gli ultimi esami effettuati In casacontinua a tenere banco l'infortunio di. L'attaccante della Nazionale aveva rimediato un sovraccarico al polpaccio , tanto da saltare le ultime due gare dell'Italia contro Svizzera e Irlanda del Nord. Si credeva potesse rientrare con la, ma la situazione non è ancora migliorata per il classe '90. E ora? Dopo gli ultimi esami effettuati filtra un po' di pessimismo , anche se una decisione definitiva verrà presa solo tra giovedì e venerdì. Immobile ci vuole comunque provare, ma la Lazio non lo rischierà non dovessero esserci dei miglioramenti significativi.

Sarri pensa così a schierare Felipe Anderson come 'falso nueve', ma verrà comunque effettuata una valutazione su Muriqi che fino a qui è stato bocciato dal tecnico biancoceleste (si pensa ad una cessione a gennaio). Possibile redenzione contro la Juve? C'è però un'altra preoccupazione. Perché nell'ultima seduta si è fermato anche Pedro, uno degli uomini in più della Lazio in questa prima parte del campionato. L'ex Roma ha rimediato una botta alla caviglia dopo uno scontro con Radu e ha concluso anticipatamente l'allenamento. Verrà valutato giovedì per capire l'entità dell'infortunio.

