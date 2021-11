Roberto Mancini. Oltre alle assenze, già note, di Bonucci, Verratti, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio proprio oggi era andato sovraccarico del polpaccio sinistro. Immobile lascia così il ritiro e non ci sarà per la sfida contro la Svizzera di venerdì 12 all'Olimpico, decisiva perché è in pratica Scamacca del Sassuolo. Altre brutte notizie per il ct. Oltre alle assenze, già note, di Bonucci, Verratti, Zaniolo e Pellegrini , si unisce alla lista degli infortunati anche. L'attaccante della Lazio proprio oggi era andato in conferenza stampa , ma nella seduta di allenamento pomeridiana ha avuto un. Immobile lascia così il ritiro e non ci sarà per la sfidadi venerdì 12 all'Olimpico, decisiva perché è in pratica uno spareggio per andare ai Mondiali . Al suo posto sarà convocatodel Sassuolo.

Sta invece meglio Nicolò Barella che dopo aver lavorato a parte nei primi due giorni della settimana, dovrebbe tornare in gruppo a partire da mercoledì. Il centrocampista dell'Inter aveva rimediato un risentimento muscolare al flessore della gamba destra, ma filtra ottimismo dallo staff della Nazionale. Sarà quanto meno a disposizione per la sfida contro la Svizzera, poi valuterà Mancini se usarlo o meno per la sfida agli elevetici o preservalo per l'ultima giornata.

