Empoli-Verona, match valido per la 30esima giornata di Serie A 2021-2022, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto della rete nel primo tempo di Di Francesco e del pareggio nella ripresa, al minuto 73, di Cancellieri . La gara è stata arbitrata da Marcenaro, alla sua seconda gara in Serie A. Con questo risultato il Verona fallisce il sorpasso al Sassuolo e resta decimo. Empoli che aggancia invece il Bologna in dodicesima posizione in classifica.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Federico Di Francesco in azione durante Empoli-Verona - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6,5 - Incolpevole sul gol di Cancellieri. Si supera nella ripresa su Caprari, dando sempre grande sicurezza al reparto.

Riccardo FIAMOZZI 5,5 : Soffre in fase difensiva nel contenere Tameze e Caprari. Spesso si trova in inferiorità numerica e sbaglia il tempo dell'intervento.

Simone ROMAGNOLI 6,5 : Prestazione autorevole ed attenta. Imbriglia Simeone per tutto il match rendendolo innocuo senza troppa fatica.

Mattia VITI 6 - Mezzo voto in meno del compagno di reparto per il clamoroso gol che si è divorato nel finale. Per il resto gioca anch'egli un'ottima gara.

Fabiano Parisi 5 - Soffre meno rispetto a Fiammozzi nel primo tempo, ingaggiando un duello molto fisico con Sutalo sull'out di competenza. Crolla con l'ingresso in campo di Cancellieri che lo sfida in continuazione e spesso riesce a saltarlo.

Szymon ZURKOWSKI 5,5: Parte fortissimo nel primo tempo, con alcune delle sue proverbiali incursioni palla al piede. Cala però vistosamente nella ripresa. (dall'86' Liam HENDERSON, SV)

Kristjan ASLLANI 6: Chiamato a dettare i tempi della manovra dei suoi, gestisce senza problemi la manovra, con grande precisione sia sui passaggi corti che nei cambi di gioco.

Filippo BANDINELLI 6,5: Gioca un match di grande intelligenza ed applicazione. Giocate semplici ma efficaci ed il consueto ottimo posizionamento nella metà campo offensiva. (dall'80' Lorenzo TONELLI, SV)

Federico Di Francesco esulta dopo il gol in Empoli-Verona - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Nedim BAJRAMI 6 - Sfiora il gol con una punizione d'autore a fine primo tempo. Per il resto si vede poco sulla trequarti. (dal 45' Andrea LA MANTIA 5.5 - Entra per dare maggiore fisicità all'Empoli in avanti ma si perde dopo pochi minuti. Impreciso in fase di finalizzazione.)

Federico DI FRANCESCO 7 - Autentico mattatore nel primo tempo. Sblocca la sfida con un destro chirurgico da pochi passi, dimostrando in più occasioni la splendida intesa che ha con Pinamonti. (dal 68' Leo STULAC, 5.5 - Entra per dare maggior copertura ma nel finale i suoi, se possibile, soffrono ancora di più. Impatto non esaltante.)

Andrea PINAMONTI 6,5 - Superbo il taglio con assist di tacco con cui serve a Di Francesco la palla dell'1-0. Tante giocate intelligenti, mette costantemente in apprensione i difensori di Tudor.

Mister Aurelio ANDREAZZOLI 6 - I suoi ragazzi strappano un pareggio importante con una squadra più in forma con il Verona. Occorre riuscire a gestire meglio le situazioni di vantaggio. L'Empoli ha buttato troppi punti quest'anno per questa sua carenza.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6 – Incolpevole sul gol di Di Francesco. Non ha la possibilità di mettersi in mostra in particolari interventi nel resto del match.

Diego COPPOLA 5,5 - Si fa beffare dal movimento di Pinamonti in occasione del primo gol, non leggendo al meglio il movimento del centravanti. Per il resto rischia a fasi alterne con Bajrami. (dal 60' Matteo CANCELLIERI 7 - Impatto enorme sul match. Entra al 60' e in mezzora mette a ferro e fuoco la corsia di sinistra dei toscani con le sue accelerazioni ed i suoi dribbling. Fenomenale nell'azione del gol, con una conclusione perfetta ed imparabile.)

Koray GUNTER 6,5– Il migliore del terzetto arretrato scaligero. Controlla le sfuriate di Pinamonti, limitandolo con la sua fisicità.

Niccolò CASALE 5,5 - Non impeccabile sul gol incassato, con una marcatura troppo blanda su Di Francesco. Non la sua miglior prestazione di questa stagione.

Martin HONGLA 6 - Fa un gran lavoro a centrocampo, recuperando moltissimi palloni ed esonerando Tameze da alcuni movimenti difensivi. Cala fisicamente nella ripresa.

Bosko SUTALO 5.5 - Ingaggia un bel duello con Parisi sull'out di competenza. Grande fisicità ed apporto in fase offensiva. Qualche imprecisione in più invece nella propria metà campo.

Daniel BESSA 5,5 - Si sgancia con più frequenza rispetto ad Hongla, incaricandosi di schermare Bajrami in fase difensiva. Troppo impreciso in fase di costruzione, soprattutto nel primo tempo. (dall'84' Filippo TERRACIANO, SV)

Simeone scontento dopo aver fallito un rigore in Empoli-Hellas Verona - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Antonin BARAK 5,5 - Mai realmente al centro del gioco, tende a defilarsi sulla sinistra dove il Verona attacca poco nel secondo tempo. Sfiora il gol nel finale con un colpo di testa.

Adrien TAMEZE 6,5 - Molto attivo nel primo tempo, con Caprari crea più di un problema alla retroguardia toscana sull'out di sinistra. Cala anche lui nella ripresa.

Gianluca CAPRARI 6,5 - Sempre pericoloso ed ispirato sul centro sinistra. Si guadagna un calcio di rigore pur senza mai impegnare in prima persona Vicario durante il match.

Giovanni SIMEONE 4 - Giornata da dimenticare per il Cholito, sistematicamente anticipato da Romagnoli e Viti nel primo tempo e disastroso dal dischetto nella ripresa. Resta da capire perchè abbia voluto calciare due volte dagli undici metri dopo il primo errore con degli specialisti come Barak e Caprari in squadra.

All. Igor TUDOR 6 – Hellas che lascia per strada due punti quest'oggi. I suoi ragazzi erano superiori ma si sono attivati solo nel primo tempo, non riuscendo a ribaltare il risultato nel finale. La strada è comunque quella giusta.

