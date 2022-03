Napoli-Milan, match valido per la 28a giornata, è terminato sul punteggio di 0-1 . Gol decisivo di Giroud. La gara è stata arbitrata da Orsato. Con questo risultato i rossoneri passano in vetta alla classifica con 2 punti di margine sull'Inter.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6: Messias testa i suoi riflessi in avvio di gara con un colpo di testa in mischia. Si distende sul piazzato di Bennacer nella ripresa.

Giovanni DI LORENZO 6: parte forte come tutta la squadra ed è l'uomo più pericoloso nei primi 20 minuti. Le sue incursioni mettono in difficoltà il Milan sul lato mancino.

Amir RRAHMANI 5,5: non è sempre brillante. Troppa irruenza in alcuni interventi e qualche errore in impostazione. Si prende un giallo evitabile nel primo tempo.

Kalidou KOULIBALY 5,5: interviene duramente su Giroud nel primo tempo e l'ammonizione pesa sulla sua partita. Rischia subito il fallo di rigore in un contatto con Bennacer. Poco attento sull'azione del gol nella marcatura del francese del Milan

MARIO RUI 5,5: viene puntato poco da Messias nel primo tempo, ma oltre all'ex Crotone deve fronteggiare le discese di Calabria. Le sue difficoltà aumentano dopo l'intervallo davanti alla maggiore spinta avversaria.

FABIÁN RUIZ 5,5: non gli riesce nessuna giocata risolutiva negli ultimi 30 metri. Insolitamente impreciso, non da seguito alla partita di Roma. (dal 76' Dries MERTENS s.v.)

Stanislav LOBOTKA 6: muove bene il pallone in mediana, facendo uscire il Napoli dalla prima pressione rossonera. (dal 82' Hirving LOZANO s.v.)

Matteo POLITANO 5: non porta la solita elettricità, poco preciso anche sui calci piazzati. Spalletti lo sostituisce a metà ripresa. (dal 67' Adam OUNAS 6: sfiora il pareggio con un sinistro a giro. Buono il suo ingresso)

Piotr ZIELINSKI 5: non punge sulla trequarti, ben schermato da Bennacer. Non al meglio fisicamente come già dimostrato nelle ultime gare. (dal 82' Frank Zambo ANGUISSA s.v.)

Lorenzo INSIGNE 5: il duo Calabria-Messias gli lascia poco spazio per esprimersi. Non riesce ad illuminare la serata, bocciato. (dal 67' Eljif ELMAS 5,5: entra in un finale di gara convulso senza riuscire ad emergere)

Victor OSIMHEN 6,5: gioca un costante 1 contro 2 con i centrali del Milan, il Napoli si affida sempre ai suoi strappi per arrivare in zona Maignan. Protesta per un possibile rigore dopo un contatto con Tomori.

ALL. Luciano SPALLETTI 5,5: sconfitta pesante in una sfida fondamentale per la volata scudetto. La squadra parte bene per poi appannarsi con il passare dei minuti senza riuscire ad imporre il proprio gioco. La sconfitta appare meritata anche per la scarsa reazione allo svantaggio.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6: pur non essendo impegnato in nessun intervento di rilievo, si dimostra attento e sicuro in ogni circostanza.

Davide CALABRIA 6,5: un suo tiro dal limite diventa l'assist vincente per Giroud. Non soffre Insigne e cerca di dare aiuto offensivo a Messias sulla destra. (dal 80' Alessandro FLORENZI s.v.)

Fikayo TOMORI 6,5: gioca in sinergia con il compagno Kalulu, chiudendo il pericolo numero uno Osimhen. Rischia nel primo tempo in un contatto con l'attaccante in area di rigore.

Pierre KALULU 7: dedica la sua partita alla copertura su Osimhen che punta principalmente la zona di Tomori. Esame superato.

Theo HERNANDEZ 7: cresce con il passare dei minuti, dopo aver subito le scorribande di Di Lorenzo in avvio. Spinge fino al novantesimo quando fornisce la palla del raddoppio a Saelemaekers.

Sandro TONALI 6,5: ottimo filtro davanti alla difesa, non permette le consuete imbucate verso i trequartisti campani. (dal 68' Rade KRUNIC 6: presenza fissa in area di rigore nelle azioni offensive finali dei rossoneri)

Ismael BENNACER 7: onnipresente. Si spende in recuperi difensivi senza mancare in fase di inserimento, impegnando con un piazzato Ospina. Protesta per un contatto in area con Koulibaly.

Junior MESSIAS 6,5: cerca subito il gol di testa in mischia. Si accentra molto nella prima parte di gara, per poi allargarsi nel secondo tempo diventando più incisivo. Fondamentale il suo apporto difensivo in supporto di Calabria. (dal 80' Alexis SAELEMAEKERS 5,5: spreca il gol del raddoppio in pieno recupero)

Franck KESSIÉ 6,5: gioca da trequartista in fase di possesso per poi abbassarsi sulla linea di Tonali e Bennacer in ripiegamento, costituendo una superiorità numerica a centrocampo.

Rafael LEÃO 7: l'imprevedibilità del Milan è tutta nel portoghese. Giocate di alta classe e dribbling, una continua spina nel fianco per il Napoli. Serata da top player. (dal 89' Zlatan IBRAHIMOVIC s.v.)

Olivier GIROUD 7: giocata da rapace d'area per il vantaggio del Milan. Fa sentire la sua fisicità in area avversaria, seppur condizionato da un colpo subito da Koulibaly nella prima frazione. Costretto ad uscire per un problema muscolare a metà ripresa. (dal 68' Ante REBIC 6: non lascia un impatto importante sul match)

All.: Stefano PIOLI 7: prova di maturità superata per i suoi ragazzi. La squadra si dimostra all'altezza della situazione e schierata ottimamente in campo. Il controllo a centrocampo è stata la chiave del match, oltre al sacrificio degli esterni.

