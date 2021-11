Salernitana-Juventus, match valido per la 15a giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 0-2 , frutto delle reti di Dybala e Morata. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Salernitana

Vid BELEC 5,5 – Non proprio incolpevole sul secondo gol subito.

Frederic VESELI 5,5 – Prende le misure a Kean, decisamente meno a Pellegrini e Bernardeschi. Impreciso in più di un’occasione.

Norbert GYOMBER 5 – Molla nel finale, facendosi prendere dentro nel bucone che libera Dybala e regalando poi il rigore.

Riccardo GAGLIOLO 5 – Inizia meglio degli altri, se non altro dal punto di vista della personalità. Ma poi Dybala e Kulusevski fan danni.

Nadir ZORTEA 6 – Probabilmente uno dei migliori della Salernitana. Ci mette fisicità e tanta corsa.

Lassana COULIBALY 5 – Un po’ troppe uscite sbagliate e spesso finisce col correre a vuoto.

Leonardo CAPEZZI 5,5 – Tanta corsa, anche qui. Ma poco coordinata a livello di reparto. E la Juve fa quel che vuole. Dal 50’ Francesco DI TACCHIO 5,5 – Non cambia lo spartito rispetto al collega che l’aveva preceduto.

Wajdi KECHRIDA 5 – Non brilla nemmeno lui, risultando spesso in affanno nelle sortite offensive dei bianconeri. Dal 50’ Andrea SCHIAVONE 5,5 – Qualcosina in più dal punto di vista della dedizione difensiva, ma la sostanza non cambia e la Juve trova sempre campo.

Luca RANIERI 6,5 – Il migliore della Salernitana e non a caso l’uomo che va vicino al gol del pareggio. Gioca generoso e non rinuncia a farsi vedere nelle rare sortite offensive dei suoi.

Federico BONAZZOLI 5,5 – Prova ad abbassarsi un po’ e scendere tra le linee, ma la realtà anche per lui è dura: la Salernitana questa sera non vede quasi mai palla.

Nwanko SIMY 5 – Non pervenuto se non per un colpo di testa nel primo tempo, unico suo highlight. Dal 64’ Milan DJURIC 5 – Non va meglio con il suo ingresso in campo.

All. Stefano COLANTUONO 5 – Prova a buttarla sull’attesa e ripartenza, tattica un po’ retrò. La Juventus dell’ultimo periodo aveva dimostrato di soffrire proprio intensità e dinamismo degli avversari, con poche idee in uscita dal palleggio. Così, invece, i suoi, si consegnano al nemico.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 – Praticamente mai chiamato in causa.

Juan CUADRADO 6,5 – Un primo tempo molto convincente, condito da una punizione gioiello per il gol poi annullato a Chiellini. Quasi sempre una certezza il colombiano.

Matthijs DE LIGT 6 – Qualche difficoltà iniziale, ma poi prende le misure a Simy e Bonazzoli.

Giorgio CHIELLINI 6,5 – Con lui in campo la Juventus trasmette comunque una sensazione di maggior sicurezza.

Luca PELLEGRINI 6,5 – Una buona oretta di gioco. Spinge con costanza e si fa sentire quando ce n’è bisogno. Dal 66’ Alex SANDRO 6 – Ingresso in campo senza nulla in particolare da segnalare.

Rodrigo BENTANCUR 6 – Match onesto lì in mezzo, dove detta i ritmi in una serata in cui è padrone. Certo, però, che stasera è fin troppo facile: la Salernitana non pressa e si mette dietro.

Manuel LOCATELLI 6 – Qualche buona verticalizzazione, ma vale il discorso fatto sopra: di fronte a una squadra così rinunciataria e ai ritmi su cui si è giocata la partita, vietato esaltarsi.

Dejan KULUSEVSKI 6,5 – Concreti segnali di vista. Esterno alto nei 3 dietro all’unica punta, pare aver trovato una sua posizione, una sua identità. E’ spesso nella manovra, sforna un assist. Insomma: ci ricorda che i giocatori vanno anche messi nelle condizioni di poter fare bene...

Paulo DYBALA 7 – Il rigore sbagliato all’ultimo minuto non cambia di una virgola la sua prestazione: uomo in più dei bianconeri, che tra le linee ha fatto vedere le cose migliori.

Federico BERNARDESCHI 6,5 – Promosso anche lui, con un mezzo voto in più arrivato proprio sul gong: l’assist per Morata prima del cambio. Dal 71’ Adrien RABIOT 6 – Meno di mezz’ora in campo di una partita senza più nulla da dire.

Moise KEAN 5,5 – Prende qualche botta, lotta, insomma per la squadra si fa sentire. In più di un’occasione però difetta di tecnica di base, con stop sbagliato o a rincorrere. Dettagli, a Salerno. Meno, quando i match si faranno più tosti. Dal 66’ Alvaro MORATA 7 – Quel di cui aveva bisogno: una partita convincente. Bello il gol di rapina, ma bella anche la palla di prima che mette in porta Dybala nei minuti finali. A dimostrazione che anche qui, senza giocare a 50 metri dalla porta, c’è del materiale umano su cui lavorare.

All. Massimiliano ALLEGRI 6,5 – Che sia l’inizio di qualcosa? La Salernitana è troppo poco per gridare alla guarigione, ma per lo meno la Juventus questa sera ha più senso tattico di quelle viste nelle ultime uscite. Il 4-2-3-1 potrebbe essere la via di questa squadra.

