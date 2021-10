Sassuolo-Empoli, match valido per l'11a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 1-2. Tre punti pesanti per la squadra di Andreazzoli, che espugna meritatamente il Mapei Stadium, grazie a un'incredibile rimonta finale. Vediamo insieme le pagelle del match.

Ad

===Le pagelle del SASSUOLO===

Serie A Colpaccio Empoli: 1-2 in rimonta al Sassuolo 4 ORE FA

Andrea CONSIGLI 6,5 - Sicuro su Di Francesco nel primo tempo, bravo su Henderson e Haas nella ripresa. Sui gol non ha colpe.

Jeremy TOLJAN 6 - A destra, poca spinta, non dirompente, ma ordinato. (Dal 85' MULDUR SV)

Vlad CHIRICHES 5 - Se la vede con Pinamonti, che lo infastidisce con i continui movimenti. Grave errore su Cutrone: entra tardi e commette il fallo da rigore.

Gian Marco FERRARI 6 - Sicuro, leader, in anticipo, bravo di testa. Salva un gol fatto con un colpo di testa sulla linea. Molto bene fino al 93', quando si perde il taglio di Zurkowski. Errore che costa un punto al Sassuolo e uno anche a lui.

Georgios KIRIAKOPOULOS 6 - A sinistra con buona verve. Un paio di affondi e un paio di cross.

Maxime LOPEZ 6 - Regia a tutto campo, accompagna l'azione, dá sempre un appoggio. Un'ora fantastica, poi cala e ne risente tutto il Sassuolo.

Davide FRATTESI 6,5 - Molto bene da mezz'ala. Si inserisce, recupera, avvia l'azione del vantaggio neroverde. In forma. (Dal 85' HARROUI SV)

Domenico BERARDI 5,5 - Parte piano, poi inizia a salire di tono e il Sassuolo ne giova. Ripresa ricca di scelte sbagliate e sprechi.

Giacomo RASPADORI 5 - Non una buona partita. Impreciso, falloso e spesso assente dal gioco. (Dal 71' MATHEUS HENRIQUE 5,5 - Nel finale, troppo lezioso, troppo morbido)

Hamed Junior TRAORÉ 6,5 - Parte con qualche errorino di troppo in appoggio, poi spreca una grande occasione a tu per tu con Vicario, infine è protagonista del gol del vantaggio del Sassuolo: dal suo cross arriva la deviazione decisiva di Tonelli. Bene da lí in poi. (Dal 71' BOGA 6 - Entra e porta dinamismo. Una parata di Vicario gli nega il gol)

Gianluca SCAMACCA 5 - Il classe 2002 Viti lo anticipa di continuo, innervosendolo. Poco mobile, poco convincente, spreca anche una buona chance nella ripresa. (Dal 62' DEFREL 5 - Nulla di piú del predecessore. Anticipato, in ritardo, facile da marcare)

ALL.: Alessio DIONISI 5,5 - Insomma. Ha potenziale davanti, ma lo sfrutta poco. Squadra che nella ripresa si abbassa troppo, soffre e viene colpita.

Sassuolo-Empoli Credit Foto Getty Images

===Le pagelle dell'EMPOLI===

Guglielmo VICARIO 7 - Una gran parata di uscita su Traoré. Un altro intervento decisivo su Boga. Sempre sicuro e pronto.

Petar STOJANOVIC 5,5 - A destra, soffre la spinta del Sassuolo e si propone di rado.

Lorenzo TONELLI 5,5 - Per 40 minuti perfetto, solido, grintoso. Poi la deviazione che si trasforma in autogol. Errore o sfortuna? Entrambi.

Mattia VITI 7 - Meraviglioso in marcatura su Scamacca. Lo anticipa, lo irretisce. Bene anche su Defrel. 2002 da seguire.

Riccardo MARCHIZZA 6 - A sinistra, concentrato su Berardi, che però resta un avversario tosto. Duello pari. (Dal 81' PARISI SV)

Nicolas HAAS 6,5 - Mezz'ala di contenimento, incontrista vecchio stampo, nella ripresa si alza anche e sfiora il gol due volte. (Dal 81' ASLLANI SV)

Leo STULAC 6 - La regia è elementare, ma sufficiente. Non verticalizza. (Dal 81' ZURKOWSKI 7 - La zampata da tre punti. Inserimento e gol decisivo. Ottimo subentro).

Filippo BANDINELLI 5,5 - Tecnica di base elevata, prova a dare sostegno agli attaccanti, cala ad inizio ripresa e infatti viene sostituito. (Dal 62' CUTRONE 6,5 - Caparbio, volitivo, si procura il rigore)

Liam HENDERSON 7,5 - Dietro le punte, vibrante, ha idee e spunti. Ferrari gli nega un gol fatto salvando sulla linea, ma lui ci prova sempre. L'assist finale per Zurkowski è un premio a una grande partita.

Federico DI FRANCESCO 5,5 - Un tiro nel primo tempo e poco altro. Pare non essere al top della forma. (Dal 87' ROMAGNOLI SV)

Andrea PINAMONTI 7 - Buona prova. Si muove, taglia, difende palla. Presenza costante a centro area, stravince il confronto a distanza con Scamacca. Freddo sul rigore.

ALL.: Aurelio ANDREAZZOLI 7 - Buon Empoli, concentrato, determinato, mai domo. La rimonta é meritata, i suoi cambi incidono.

Serie A Sassuolo-Empoli: probabili formazioni e statistiche 29/10/2021 A 10:42