Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6: beffato dalle prodezza di Okereke, diventa poi protagonista di almeno un paio di interventi degni di nota. Nel finale, nonostante la vittoria assodata, s'infuria con la propria difesa sulla conclusione di testa di Ceccaroni,

Jeremy TOLJAN 6,5: moto perpetuo sulla destra, che percorre box to box, impreziosendo la sua verve atletica da alcuni cross di valore.

Vlad CHIRICHES 6,5: puntato da Okereke sul gol che apre il match. Poi però si riprende e chiude qualsiasi boccaporto, anche con interventi spettacolari. Nella ripresa, però, un guaio fisico lo costringe a dare forfait.

Dal 69' Kaan Ayhan 6: attua bene, su Forte, la trappola del fuorigioco.

Gian Marco FERRARI 6: senza strafare, rispetta ogni consegna di retroguardia affidatagli da mister Dionisi.

ROGERIO 6: spende il cartellino in maniera intelligente, bloccando nella ripresa un tentativo di contropiede lagunare.

Daviede FRATTESI 7: ci prova, ci riprova e alla fine riesce a trovare il suo primo gol in Serie A. L'ex Monza, ispirato da Raspadori, taglia in due la difesa del Venezia: un inserimento perfetto, che vale il definitivo 3-1.

Dall'83' Mert Müldür: sv.

Maxime LOPEZ 6,5: ordinatissimo a metà campo, al 92' salva anche un gol sulla linea, respingendo l'incornata di Ceccaroni a Consigli battuto.

Domenico BERARDI 7.5: giocate e spunti da campione. Il gol, un colpo ben assestato dal limite, fa parte del repertorio di bravura che possiede. Totem.

Dall'83' Matheus Henrique: sv.

Giacomo RASPADORI 7: ispiratissimo. Propizia l'autorete di Henry dalla bandierina e, soprattutto, la rete del tris firmata da Frattesi con un filtrante "docg".

Filip DJURICIC 5,5: pochi palloni giocati nella prima fetta di partita, in cui il Sassuolo è rimasto - in generale - in ombra. Poi, un infortunio al flessore lo toglie dal match.

Dal 28' Hamed Junior Traoré 6,5: accende Berardi per la rete del momentaneo 1-1 e dona equilibrio e fantasie tra le linee di metà campo e attacco.

Gianluca SCAMACCA 5,5: là davanti gli manca il "killer instinct". Ma, i presume, tornerà presto.

Dal 69' Grégoire Defrel 6,5: frizzante là davanti. Come sempre, può risultare l'arma in più per la zona d'attacco neroverde.

Mister Alessio DIONISI 7: al suo Sassuolo manca certamente qualche punto in classifica: la prestazione, infatti, non è quasi mai mancato. Contro il Venezia, sprazzi di grande calcio.

Le pagelle del Venezia

Sergio ROMERO 7: fa in modo che il risultato non prenda forme pantagrueliche. Bravissimo davvero in uscita, in cui palesa grandi capacità di chiudere lo specchio all'avversario al tiro.

Tyronne EBUEHI 6: non commette particolari errori lungo la destra, proponendosi talvolta anche in fase di spinta.

Dal 68' Pasquale Mazzocchi 6: si difende con ordine.

Michael Svoboda 5,5: inizia bene, poi si perde inspiegabilmente d'animo facendo saltare numerose marcature.

Pietro CECCARONI 6: nel fine sfiora il gol, ma sul gol di Frattesi si fa prendere in mezzo malamente dall'ex Monza.

Ridgeciano HAPS 5: lontanissimo parente del terzino sinistro indemoniato ammirato nel match contro la Fiorentina. Si muove poco e male.

Ethan AMPADU 5,5: suo l'invito "preliminare" per Okerke in occasione del vantaggio lagunare. Poi, però, combina poco o nulla.

Dal 68' Tanner Tessmann 6: grande partecipazione offensiva dello statunitense, che palesa buone geometrie.

Domen CRNIGOJ 6: nel primo tempo lotta in mediana e cerca spesso e volentieri i compagni d'attacco. Nella ripresa si eclissa.

Dal 58' Arnor Sigurdsson 6: dalla sua, un assist per il primo dei due gol annullato a Forte.

Gianluca BUSIO 6: si fa male scontrandosi con Scamacca nelle primissime battute dell'incontro. Come sempre grande qualità di palleggio, è costretto però a fermarsi ai box durante l'intervallo.

Dal 46' Dor Peretz 5: poche idee, l'ex Maccabi Tel Aviv combina pochissimo

Sofian KIYINE 6: bene tra le linee, specie in combinazione con Okereke.

Thomas HENRY 4,5: male davanti, in ritardo su parecchi palloni. Paradossalmente puntualissimo su quello, scodellato dalla bandierina da Raspadori, che gli costa l'autogol.

Dal 58' Francesco Forte 6,5: entra col piglio giusto. Due reti, entrambe annullate per fuorigioco. Grandissimo spirito battagliero, ad ogni buon conto.

David Chidozie OKEREKE 7: apre il match con una rete meravigliosa, un destro a giro che non dà scampo a Consigli. Certo, va un po' in ombra nella ripresa (come del resto, tutti i suoi compagni), ma l'impressione è che il Venezia non sentirà la mancanza dell'infortunato Dennis Johnsen.

Mister Paolo ZANETTI 5,5: primo tempo di buonissimo livello. Ma, all'autorete di Henry a inizio ripresa, il suo Venezia - di fatto - esce dalla partita. E questo aspetto va immediatamente corretto nell'economia della lotta per mantenere la categoria.

