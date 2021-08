Udinese-Venezia, match della 2a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena alla Dacia Arena di Udine si è concluso col punteggio di 3-0 . Gol di Pussetto, Deulofeu e Molina che hanno trascinato i bianconeri di Gotti alla prima vittoria stagionale in campionato, Venezia costretto a capitolare di nuovo dopo il K.O. dell'esordio contro il Napoli. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

=== Le pagelle dell'Udinese ===

Marco SILVESTRI 6,5: Se il Venezia non è mai riuscito a rientrare in partita, il merito è soprattutto suo: due interventi salva risultato su Johnson e Okereke.

Rodrigo BECAO 6: Subisce la freschezza di Johnsen nei primi minuti di partita, non ci mette molto - però - a prendergli le misure.

Bram NUYTINCK 5,5: In difficoltà davanti al cambio di passo di Okereke per vie centrali, a salvare lui e il reparto difensivo bianconero ci pensa Silvestri.

SAMIR 5,5: Come il compagno di reparto, va in affanno con l'alzarsi dei giri del motore del tridente veneziano, si prende un giallo decisamente evitabile.

Nahuel MOLINA 7,5: Ha un motorino sotto i piedi. Corre, brucia gli avversari e serve a Pussetto il pallone che sblocca il match. Nel finale si leva anche la soddisfazione del gol.

Tolgay ARSLAN 6,5: Cuore e fisico al servizio del centrocampo bianconero. È lui l'uomo guida della manovra friulana. (dall'80' Mato JAJALO S.V.)

WALACE 6: Schermo in mediana e sicurezza nel giro palla, la sua crescita continua. (dal 91' Destiny UDOGIE S.V.)

Jean-Victor MAKENGO 6: Accompagna sempre senza sbavature la manovra d'attacco della squadra, in fase di non possesso si muove bene riuscendo spesso ad aprire spazi importanti per i compagni. (dal 60' Gerard DEULOFEU 6,5: Entra, segna e chiude il match con il proprio cambio di passo. Secondo gol consecutivo in campionato dopo quello contro la Juventus)

Jens STRYGER LARSEN 6,5: La solita spina nel fianco degli esterni avversari, nel finale confeziona l'assist per Molina con un filtrante illuminante.

Roberto PEREYRA 6: Oggi ci pensano i compagni a rubargli la scena, lui si limita a fare il suo senza sbavature e particolari rischi.

Ignacio PUSSETTO 7: Gotti gli da fiducia schierandolo dal primo minuto, lui ringrazia e lo ripaga siglando il gol che spiana la strada per la vittoria dell'Udinese. (dall'80' Stefano OKAKA S.V.)

All. Luca GOTTI 6,5: L'undici iniziale è il migliore possibile per tasso tecnico e motivazione, l'ingresso di Deulofeu - poi - spacca letteralmente la partita.

=== Le pagelle del Venezia ===

Luca LEZZERINI 6: I suoi interventi hanno reso meno pesante la sconfitta del suo Venezia, non ha fatto sicuramente rimpiangere l'assenza di Mäenpää.

Pasquale MAZZOCCHI 5: Prova ad accendersi nei primi minuti con una conclusione da fuori che non centra lo specchio della porta, patisce - tanto - le percussioni offensive di Molina.

Mattia CALDARA 6: Fondamentale in fase di chiusura in più di un'occasione, soprattutto nel primo tempo sugli inserimenti di Pereyra. Nel finale diventa meno lucido complice la comprensibile stanchezza.

Michael SVOVODA 5,5: Qualche disattenzione di troppo in fase di impostazione che potevano costare caro al Venezia. (dal 78' David SCHNEGG S.V.)

Pietro CECCARONI 5,5: Lascia troppo spazio a Stryger Larsen sulla sinistra, non riesce a trovare delle contromisure realmente efficaci.

Gianluca BUSIO 5: La tensione e l'inesperienza dell'esordio in Serie A si fa sentire, sua la palla persa che porta al gol del raddoppio dell'Udinese. Rimane comunque un buon primo tempo.

Domen CRNIGOJ 6: Poche sbavature in fase di impostazione, buon senso della posizione quando riparte la manovra avversaria. (dal 71' Antonio VACCA 5,5: Entra, è in ritardo ed è costretto a commettere il fallo tattico che gli costa il giallo.)

Daan HEYMANS 5: Il meno in vista dei tre centrocampisti scelti oggi da Zanetti, prima di lasciare il campo rimedia anche un giallo per fermare la ripartenza di Arslan. (dal 57' Dor PERETZ 5,5: Mai realmente in grado di mettersi in luce, non riesce a dare la svolta richiesta al centrocampo del Venezia.)

David OKEREKE 6,5: Il migliore dei suoi. Prova ad inventare sfruttando la propria rapidità di gambe, Silvestri gli sbatte la porta in faccia ancora sul risultato parziale di 1-0.

Thomas HENRY 6: Gli sono bastati sei minuti per dimostrare una gran visione di gioco. Gioca al servizio dei compagni, ha bisogno di un pizzico di coraggio in più per osare mettendosi in proprio (dal 78' Francesco FORTE S.V.)

Dennis JOHNSEN 5,5: Si divora il gol che avrebbe sicuramente dato al match una direzione totalmente diversa, dimostra comunque di avere un gran potenziale. (dal 71' Arnor SIGURDSSON 5,5: Troppi pochi minuti per entrare in partita ed accendersi.)

All. Paolo ZANETTI 6: La squadra c'è, e si esprime anche bene. C'è solo bisogno di maggiore coraggio ed esperienza nella gestione delle situazioni delicate.

