Milan e Atalanta (Daniele Orsato di Schio. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio San Siro di Milano. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 37a giornata di Serie A, arbitrato dal signordi Schio. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadiodi Milano.

La moviola di Milan-Atalanta

Minuto 43': IL MILAN CHIEDE IL RIGORE - Giroud va a terra dopo un contatto con Djimsiti e il Milan reclama un rigore. Inizialmente sembra una spinta del difensore dell'Atalanta ai danni dell'attaccante francese, ma Orsato non dà nulla e non viene richiamato dal VAR (scelta di campo del direttore di gara). Anzi, viene ammonito Giroud per proteste.

Al replay, però, il fallo è chiaro. Non c'è spinta, ma incrocio di gambe di Djimsiti che mette giù Giroud. L'intervento avviene però fuori area: era punizione per il Milan dal limite e giallo per il difensore dell'Atalanta.

Minuto 57': PROTESTE ATALANTA SUL GOL DEL MILAN - I padroni di casa sbloccano il match con Leão. I giocatori dell'Atalanta però protestano per un intervento di Kalulu su Pessina ad inizio azione. Il gol viene convalidato, ma il contatto c'è. Restano forti dubbi.

La squadra arbitrale

Arbitro: Daniele Orsato,

Assistenti: Preti e Giallatini,

Quarto uomo: Antonio Rapuano,

VAR: Massimiliano Irrati,

AVAR: Federico Dionisi,

