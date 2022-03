Al Milan è sufficiente una stoccata mancina da fuori al 19' di Pierre Kalulu per piegare l'Empoli, che si risveglia nella ripresa e preoccupa i rossoneri con qualche occasione da brivido. La band di Pioli, che nella ripresa tira pericolosamente i remi in barca, coglie un importantissimo successo buono a balzare a 63 punti in vetta, a +5 sull'Inter, impegnato in casa del Torino di Juric.

Milan-Empoli, Serie A 2021-2022: Andrea Pinamonti insegue Fikayo Tomori (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MILAN-EMPOLI 1-0

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Florenzi; Bennacer (88' Krunic), Tonali; Messias (72' Saelemaekers), Kessié (72' Brahim Diaz), Leão (83' Rebic); Giroud (83' Ibrahimovic). All.: Pioli.

Empoli (4-2-3-1): Vicario; Fiamozzi (63' Stojanovic), S. Romagnoli, Luperto, Cacace (63' Parisi); Zurkowski, Asllani, Bandinelli (71' Benassi); Henderson (63' Cutrone), Bajrami (71' Di Francesco); Pinamonti. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Gol: 19' Kalulu (M).

Assist: -.

Note - Recupero: 2+4. Ammonito: Tonali.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

9' - FLORENZI! Dalle retrovie sul triangolo chiuso da Kessié: l'ex PSG, Valencia e Roma angola il piatto destro ma Vicario si allunga ed effettua una strepitosa respinta!

11' - RIMPALLO SULLA TESTA DI TONALI SUL TENTATIVO DI DISIMPEGNO DELLA RETROGUARDIA EMPOLESE! La palla prende potenza e va addirittura a sfiorare il palo alla sinistra di Vicario.

19' - GOL DEL MILAN CON KALULU! Gol strepitoso del difensore francese: punizione di Giroud respinto dalla barriera, la palla arriva all'ex Lione, che apre il piatto sinistro e, da fuori area, insacca nell'angolino basso più lontano. Palla imprendibile per Vicario: 1-0!

Milan-Empoli, Serie A 2021-2022: esultanza Milan con Rafael Leão, Pierre Kalulu (autore del gol dell'1-0) e Alessandro Florenzi (Getty Images) Credit Foto Getty Images

36' - FLORENZI AL TIRO SU TACCO DI LEÃO! Palla di poco alta col laterale rossonero che resta a terra dolorante dopo un contrasto con Fiamozzi.

44' - GRANDISSIMA ACCELERAZIONE DI LEÃO SULLA MANCINA! Palla in area per Giroud murato, al momento del tiro, da Luperto: Milan vicino al raddoppio.

45' - COLPO DI TESTA DI GIROUD SU LUNGA PUNIZIONE DALLA DESTRA! Vicario si distende e respinge il pallone.

50' - GRAN PARATA DI MAIGNAN! Luperto spizza un tiro-cross in sinistro a giro tesissimo di Bandinelli: la palla rimbalza a centimetri dall'angolino, ma il portiere del Milan ci arriva!

52' - ANCORA MAIGNAN! Tentativo di gol olimpico, dalla bandierina, di Bajrami e gran respinta del portiere francese, che poi spegne anche il successivo tentativo di Zurkowski!

MVP

Kalulu. Gol bello e pesante, il suo. Un autentico colpo da biliardo da fuori area: piattone mancino e palla in buca ad angolo. In difesa non lascia passare uno spillo. Gran prova da centrale difensivo per l'ormai "ex" terzino.

Tomori e Kalulu, MIlan-Empoli, SERIE A 2021/22 Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

PROMOSSO - Tomori. Insieme al compagno di reparto francese, l'ex Chelsea controlla come meglio non potrebbe la situazione, riuscendo a tradurre il reparto difensivo a porti tranquilli dopo la sfuriata empolese di inizio ripresa.

BOCCIATO - Pinamonti. Letteralmente annullato là davanti. Anche quando l'Empoli si mostra "vivo", là davanti, l'ex Inter resta comunque isolato.

