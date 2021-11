Ibrahimovic allontana ancora una volta il ritiro. Il corpo invecchia, ma lui non si sente vecchio, anzi. L'attaccante del Milan ultimamente ha sfoderato prove importanti, Per la Nazionale ci sono” e infatti il ct lo ha richiamato per queste ultime delicate sfide di qualificazione ai Mondiali, dove la Svezia dovrà cercare di rimanere Dal ritiro della Nazionale,allontana ancora una volta il ritiro. Il corpo invecchia, ma lui non si sente vecchio, anzi. L'attaccante delultimamente ha sfoderato prove importanti, vedi la gara contro la Roma , e non vuole mollare. E raddoppia l'appuntamento: "” e infatti il ct lo ha richiamato per queste ultime delicate sfide di qualificazione ai Mondiali, dove ladovrà cercare di rimanere in testa nel girone della Spagna

La testa diventa sempre più giovane

Sto bene, sono felice di essere qui e sono pronto a giocare. Tutti vorremmo sempre giocare, ma devo trovare il giusto equilibrio considerando gli infortuni che ho avuto. Si impara qualcosa di nuovo ogni giorno, conosco sempre meglio il mio corpo ogni giorno che passa. Ma mentre il mio corpo invecchia, la mia testa diventa più giovane e ho un aspetto migliore, sono più bello...

Cosa c'è di diverso? Ho un fisioterapista che mi segue H24

La scorsa stagione ho avuto più infortuni del solito. Dopo i 30 anni ho capito che il dolore non scompare, ma si sposta. Quello che è cambiato rispetto al passato è che ho un fisioterapista che mi segue 24 ore su 24 in Italia. Non appena avverto qualcosa, cerco di prendermene cura subito

Ma a quando il ritiro?

Non ho fissato una data per smettere, voglio continuare il più a lungo possibile e non pensare a quando finirà. Non voglio diventare triste come chi smette pensando che invece avrebbe potuto giocare ancora. E se mi chiama la Nazionale, io ci sono

