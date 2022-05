Continuano i festeggiamenti in casa Milan con la squadra che, nella giornata di ieri, ha sfilato per le vie di Milano accolti i dirigenti stanno già preparando la sessione di mercato estiva imminente e la prossima stagione. Oltre alle notizie di campo, si intreccia anche il cambio di proprietà con il fondo Elliott che potrebbe lasciare da assoluto vincente per fare spazio a con la squadra che, nella giornata di ieri, ha sfilato per le vie di Milano accolti dall'abbraccio di decine di migliaia di tifosi rossoneri che hanno aspettato 11 anni per veder vincere lo Scudetto. La gioia e l'emozione durerà ancora qualche giorno anche seOltre alle notizie di campo,da assoluto vincente per fare spazio a Redbird. Il passaggio di consegne rappresenta un segno di continuità nella strategia aziendale e negli uomini che dovranno guidare il Club. Prima di congedarsi, sono stati proprio Paul e Gordon Singer (fondatore e presidente di Elliott) a volare a Milano per assistere al bagno di folla che i tifosi hanno dedicato al Milan, applaudendo i giocatori e filmando il tutto con i cellulari.

Sulla questione cambio di proprietà ma anche su altri temi è intervenuto Paolo Scaroni a 'Radio Anch'io Sport': "Le cifre di cui si parla dimostrano che è stato raggiunto un successo sportivo ma anche finanziario. Mi auguro che la trattativa si concluda prima dell'inizio vero e proprio del calciomercato. Io direi che il Milan di oggi ha un suo stile e il suo stile è caratterizzato dall’avere professionisti in ogni ruolo. Elliott è un campione mondiale degli investimenti: non ci ha mai fatto mancare supporto finanziario (il Milan non è indebitato), ha fissato limiti di spesa, senza mai voler decidere come dovessimo investire. Gazidis è un amministratore delegato che ha girato il mondo del calcio dopo una laurea in Legge ad Oxford. Paolo Maldini è stato un grande professionista tutta la vita. E poi Stefano Pioli, bravissimo".

STADIO NUOVO

"Io tengo aperte entrambe le opzioni, San Siro e Sesto San Giovanni. Poi c’è la variabile che riguarda le proprietà: Elliott ha intrapreso un percorso in cui sta sondando opportunità di vendita, che comunque richiederà del tempo, almeno tre mesi. Poi deciderà il nuovo proprietario, RedBird o chi sarà. Chiunque compri il Milan compra un gioiello, una macchina che funziona bene, con un pubblico formidabile. Poi se chi compra aggiunge le sue competenze, e RedBird ne ha, ben venga".

MODELLO PREMIER LEAGUE

"Tutte le componenti devono concorrere a migliorare lo show. Gli stadi: devono essere pieni, moderni, ben illuminati, come in Premier League. Il campionato deve essere più appassionante possibile, quindi a 18 o 16 squadre. Gli orari delle partite di cartello devono essere pensati per Shanghai o New York. E le partite devono essere meno noiose. Solo a me la Champions sembra un altro calcio? È una questione esistenziale per noi perché i soldi sono la benzina del calcio, ma non è un problema solo di soldi. Così non riusciamo a trattenere i nostri giocatori migliori. Vorranno sempre andare in Premier".

