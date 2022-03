Zlatan Ibrahimovic? Quando sei in campo con lui sai che devi sempre dare il massimo.

Nella seconda parte dell'intervista rilasciata a Dazn , l'attaccante del Milan Rafael Leão si è inevitabilmente soffermato anche sul "totem" dell'organico del Milan.

"Ibra mi ha aiutato tanto. Ascoltarlo mi ha fatto migliorare"

L'asso portoghese, ex Lille, ha aggiunto: "A me sinceramente mancava continuità in campo, ma ora sono un giocatore diverso anche grazie a lui. Ibra è un campione speciale e va sempre ascoltato: mi dice che quando entro in campo devo prendere la palla e andare, senza preoccuparmi del resto. Quando senti questa fiducia dei compagni, specialmente da uno come lui, è parecchio importante".

Ibrahimovic: "Non mollo fino a quando non vinco con il Milan"

