Il Napoli supera la Sampdoria con un solo gol di scarto, ma quello che abbiamo visto al Maradona” è stato un match a senso unico. La squadra di Spalletti, nonostante le numerose assenze tra covid e Coppa d’Africa, a cui si è aggiunto il problema-Insigne, uscito alla mezz’ora del primo tempo per un problema fisico, ha comunque dominato. Ha alzato il ritmo e lo ha abbassato, utilizzando la palla a piacimento. La Samp ha avuto un sussulto all’inizio della ripresa, quando D’Aversa – disperato – ha mandato in campo tutto il potenziale offensivo, ma i suoi ragazzi non hanno praticamente mai calciato verso la porta di Ospina.

Per gli azzurri è il secondo risultato utile consecutivo, dopo il pari di Torino, mentre per la Samp, sempre più inguaiata nella lotta per non retrocedere, è la seconda sconfitta filata. D’Aversa rischia qualcosa?

Il Napoli consolida il terzo posto con 43 punti in 21 giornate

Tabellino

NAPOLI-SAMPDORIA 1-0 (1-0 primo tempo)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam (80' Tuanzebe); Demme (80' Fabian), Lobotka; Elmas, Mertens, Insigne (30' Politano); Petagna. Allenatore: Spalletti

SAMPDORIA (4-4-2): Audero (46' Falcone); Dragusin, A. Ferrari (89' Yepes), Chabot, Augello (75' Murru); Ciervo (72' Caputo), Ekdal (46' Rincon), Askildsen, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: D’Aversa

Arbitro: Marco Di Bello (VAR: Abisso-Tegoni)

Gol: 43' Petagna,

Ammoniti: Chabot, Murru

La cronaca in 5 momenti chiave

35'- RETEEEEEEEEEEEE! 1-0 NAPOLI! JUAN JESUSSSSSSSSSSSSS! Cross morbido di Politano dalla destra, gran colpo di testa del centrale brasiliano e palla in rete. Dopo oltre tre anni, l’ex Roma torna al gol.

37'- GOL ANNULLATO! Il VAR viviseziona il replay e pesca il piede in fuorigioco del centrale brasiliano. Si rimane sullo 0-0.

43'- RETEEEEEEEEEEEEE! 1-0 NAPOLI! PETAGNAAAAAAAA! Triangolo tra Elmas e Mertens al limite dell’area, la palla si impenna all'altezza del dischetto, Petagna si coordina e pesca l’angolino alto con una splendida rovesciata. Audero immobile.

55'- Grande ripartenza del Napoli, Elmas la mette in mezzo d’esterno, Mertens ci prova in scivolata con il piattone ma la palla finisce larga.

65'- Demme va in verticale, Mertens aggancia in maniera sporca, Falcone esce in tempo e gli soffia la palla.

MVP del match

Andrea PETAGNA - Oltre al gol, che è una gemma che mischia classe e delicatezza, l’ex Atalanta gioca a tutto campo, fa reparto da solo e offre sempre una soluzione ai compagni, sia con la palla alta che con il fraseggio. Bravissimo!

Fantacalcio

PROMOSSO:

BOCCIATO:

