Roma alla vigilia del match contro il Bologna di Mihajlovic: negativo al doppio tampone e - quindi - di nuovo a disposizione di Mourinho Byran Cristante, pronto ad unirsi alla squadra nel capoluogo emiliano per la gara in programma mercoledì. Chi non ci sarà sicuramente è Felix Afena-Gyan, man of the match indiscusso nella Una buona e una cattiva notizia dal quartier generale dellaalla vigilia del match contro ildi: negativo al doppio tampone e - quindi - di nuovo a disposizione di Mourinho, pronto ad unirsi alla squadra nel capoluogo emiliano per la gara in programma mercoledì. Chi non ci sarà sicuramente è, man of the match indiscusso nella sfida contro il Genoa , fermato dalla positività al coronavirus rilevata proprio negli ultimi tamponi effettuati dai giocatori giallorossi.

Il comunicato

"AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afena Gyan, vaccinato, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare".

