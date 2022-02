A Trigoria sono consapevoli che l’inevitabile squalifica potrebbe essere anche pesante, magari due giornate, facendogli così saltare non solo la trasferta di Spezia di domenica prossima, ma anche la gara casalinga con l’Atalanta del 5 marzo. Molto dipenderà dal referto dello stesso Pairetto. Il gesto del telefono, fatto da José Mourinho sabato pomeriggio all’indirizzo dell’arbitro Luca Pairetto , lascerà degli strascichi. Dopo aver subito l'espulsione verso la fine del secondo tempo del match contro l'Hellas Verona, sembra che il tecnico portoghese abbia detto delle cose pesantissime nei confronti dell’arbitro della sezione di Nichelino., facendogli così saltare non solo la trasferta di Spezia di domenica prossima, ma anche la gara casalinga con l’Atalanta del 5 marzo. Molto dipenderà dal referto dello stesso Pairetto.

Ti ha mandato la Juve (il labiale di Mourinho secondo la ricostruzione de La Stampa)

Ma cosa ha detto davvero Mourinho?

Da ieri pomeriggio, si inseguono le ricostruzioni più disparate. Secondo quella de "La Stampa", il labiale del portoghese sarebbe d'accusa: "ti hanno mandato, ti hanno mandato, c...o, ti ha mandato la Juve". Con un riferimento diretto ai soliti poteri forti, quelli che secondo Mourinho ce l’avrebbero con la Roma ("Siamo piccolini di fronte agli occhi del potere", tuonò il portoghese dopo il pari con il Genoa del 5 febbraio). Ovviamente, la versione del quotidiano non è verificata, ma se dovesse anche solo avvicinarsi alle parole di Mou, per il profeta di Setubal sarebbe notte fonda.

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

