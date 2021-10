Pioli festeggia al termine della gara vinta Anchefesteggia al termine della gara vinta per 2-1 contro la Roma . Una partita combattuta perché giocata per quasi mezz'ora in 10 , ma il Milan - aggiunge il tecnico dei rossonero - ha mostrato ancora una volta personalità. Serve questa lucidità partita per partita per sognare qualcosa di grande, che ancora non c'è. Perché un campionato lo si vince con una continuità che dura 38 partite e, questa continuità, i rossoneri non l'hanno avuta lo scorso anno. E ora bisogna pensare alla Champions e centrare la prima vittoria contro il Porto.

Ad

Che partita è stata?

Serie A Mourinho taglia corto: "Non parlo se no mi squalificano" 2 ORE FA

Ci voleva personalità, semplicità e tranquillità nella gestione della palla. Credo che la squadra abbia giocato un'ottima partita in 11 contro 11 e ha saputo stringere i denti in inferiorità numerica. Nel nostro modo di giocare non possiamo non essere intensi o generosi. Magari qualche errore lo facciamo a livello di lucidità, ma ci prendiamo i nostri rischi. Non possiamo pensare di dominare tutta la partita perché i livelli in Serie A si stanno alzando. Ora ci buttiamo in Champions perché quello 0 in classifica ci dà fastidio

Vincere lo Scudetto?

Il Milan è una squadra che sta crescendo e vincere questi scontri diretti testimonia che la strada è quella giusta. Le nostre antagoniste sono fortissime e dobbiamo pensare di partita in partita. Dobbiamo vincerne una alla volta

Cosa ha aggiunto questa sera alla carriera di Ibra?

Zlatan sta meglio, la sua condizione sta migliorando. La sua estate è stata diversa, oggi abbiamo visto un Ibra all'altezza. Ci dà tanto, tutto. Speriamo possa stare bene e darci ancora grandi soddisfazioni

Staffetta Ibrahimovic-Giroud durante Roma-Milan - cambio, sostituzione - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Qual è l'errore che il Milan non deve commettere?

Nelle ultime 60 partite di campionato siamo sempre stati tra il primo e il secondo posto, abbiamo avuto un momento di poca continuità tra marzo e febbraio scorso. Quest'anno dobbiamo essere più continui, non conta ora esser primi. Sono contento delle prestazioni, ma dobbiamo mantenere alto il nostro livello di prestazione

Quanto è cresciuto il Milan?

Ora ci conosciamo di più e tutte le esperienze, anche quelle negative ci hanno fatto crescere. Siamo più maturi e sappiamo che i momenti difficili arriveranno

Ngonge, magia alla Ibra! Tacco volante e gol da cineteca

Serie A Il Milan batte anche la Roma: 2-1 e vetta col Napoli 2 ORE FA