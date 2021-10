Un silenzio vale più di mille parole, si dice a volte. In questo caso Mourinho ha parlato, ma solo per dire che non si sarebbe espresso sugli squalificato nel caso dovesse esprimersi. Già questo però la dice tanto sulla condizione dello spogliatoio romanista Special One ammette che la prestazione del primo tempo , si dice a volte. In questo casoha parlato, ma solo per dire che non si sarebbe espresso sugli episodi arbitrali giudicati dal sig. Maresca . Perché, a detta del tecnico portoghese, verrebbenel caso dovesse esprimersi. Già questo però la dice tanto sulla condizione dello spogliatoio romanista dopo il ko per 2-1 in casa contro il Milan , anche se lo stessoammette che la prestazione del primo tempo è totalmente da dimenticare . Però lui ci vuole essere alla prossima in panchina contro il Venezia.

Le parole di Mourinho

Per questa ragione non voglio parlare, voglio essere in panchina domenica e non voglio avere alcun tipo di processo disciplinare. Mi limito a fare i complimenti al Milan che ha vinto. Vedere che non c'è rispetto per i romanisti è dura. Il rispetto che abbiamo noi è il rispetto che tutti dovrebbero avere, ma non è così. In una partita dove non abbiamo giocato bene nel primo tempo e contro una brava squadra, non c'è stato rispetto per i romanisti. Non dico altro. Ho fatto uno sforzo nel prendere tutti i giocatori davanti allo spogliatoio e non davanti a quello dell'arbitro, siamo riusciti a controllare emozione e a stare tranquilli. Non abbiamo giocato bene ma abbiamo dato tutto. Noi il rispetto ce lo mettiamo, altri no e mi dà rabbia

Mourinho: "Roma è una piazza difficile, ora capisco perché"

