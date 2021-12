Salernitana. Lega di A ha deciso di chiedere al Consiglio Federale una proroga affinché i Trustee proseguano nella gestione della Salernitana fino al termine della stagione sportiva. Tutti i Club di A sono favorevoli, escluse Salernitana e Lazio (Lotito si è astenuto). Il presidente di Lega Paolo Dal Pino lo ha ribadito: "I club hanno chiesto di proporre una proroga a fine stagione, con condizioni da stabilire fin da subito". Ore difficili in casa Nessuna offerta è stata ritenuta valida e attendibile e ora il pericolo estromissione dalla Serie A si fa sempre più concreto: proprio per evitare di giocare metà campionato con 19 squadre, laha deciso di chiedere al Consiglio Federale una proroga affinché i Trustee proseguano nella gestione della Salernitana fino al termine della stagione sportiva. Tutti i Club di A sono favorevoli, escluse Salernitana e(Lotito si è astenuto). Il presidente di Legalo ha ribadito:

L'INTERVENTO DEI TRUSTEE

Le parole di Paolo Bertoli, uno dei rappresentanti dei Trustee, incaricati della cessione della Salernitana: "La proroga mi sembra la soluzione più giusta, è difficile arrivare a una cessione entro il 31 dicembre. Lotito? Non si è mai espresso, non ha mai interagito con noi. Non abbiamo fissato un prezzo, ma solo un vincolo di solidità patrimoniale nell’interesse della squadra. Trovare una soluzione di ripiego non dà soddisfazione, sarebbe anzi un danno doppio". Le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino: "Finire il campionato con diciannove squadre non sarebbe bello, meglio andare avanti così. Non è neanche un momento facile per trovare acquirenti, giusto dare un po’ di tempo in più".

IL FUTURO

In una situazione così difficile e con tanti punti interrogativi, una certezza sembra esserci: se a gennaio o a fine stagione la Salernitana dovesse retrocedere, la squadra non potrà tornare nelle mani di Claudio Lotito.

