Niente risposta all'Inter. Il Milan si blocca a Torino, dove nello scorso campionato aveva vinto con un impressionante 7-0, e vede ridursi a due le lunghezze di vantaggio sui nerazzurri, che hanno sempre la gara di Bologna da recuperare. All'Olimpico Grande Torino finisce con uno 0-0 che rispecchia pienamente l'andamento della partita: equilibrata, bloccata, contratta. In una parola: bruttina. Gli attacchi soccombono quasi costantemente contro le difese e il risultato è che le palle gol piovono col contagocce. Berisha deve lavorare su Calabria e Tonali, Maignan è bravissimo a togliere dall'incrocio un destro di Vojvoda. Più qualche altra mezza occasione da una parte e dall'altra, tra cui una con Leão. Il migliore è Bremer, un muro a tinte granata, mentre gli avanti rossoneri non incidono. Classifica al termine del weekend: Milan punti 68, Inter e Napoli punti 66. La lotta per lo Scudetto prosegue.

Tabellino

Torino-Milan 0-0

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima (63' Izzo), Bremer, Rodriguez; Singo (64' Aina), Lukic, Ricci, Vojvoda (85' Buongiorno); Pobega (85' Seck), Brekalo; Belotti (76' Pellegri). All. Juric

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (87' Gabbia), T. Hernandez; Tonali (82' Krunic), Kessie; Saelemaekers, Diaz (55' Messias), Leão; Giroud. All. Pioli

Arbitro: Daniele Doveri

Gol: -

Assist: -

Ammoniti: Lukic, Tomori, Pobega, Kalulu

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

24' – Palla recuperata in area da Calabria e sinistro insidiosissimo che Berisha respinge. Prima occasione della partita.

33' – Ricci viene pescato in area da Brekalo, ma da posizione defilata sparacchia a lato col sinistro. Buona occasione per il Torino.

50' – Vojvoda fa partire un tiro secco mirando l'incrocio più vicino, ma Maignan vola e alza in calcio d'angolo.

57' – Leão sfugge a Zima sulla sinistra, aggira anche Berisha ma viene anticipato da Bremer, che stoppa anche il successivo tentativo di Tonali.

74' – Tonali fa fuori con una finta Ricci e calcia dall'ingresso dell'area con il sinistro, trovando la parata di Berisha.

76' – Uno contro uno di Belotti con Kalulu, sinistro potente e palla contro l'esterno della rete. Anche il Torino va vicino al gol.

84' – Contropiede solitario di Pellegri, che calcia e trova pronto in due tempi Maignan. Brivido.

Il momento social

MVP

Gleison BREMER. Praticamente perfetto. Di chiusura in chiusura, alcune fondamentali, regala solidità alla difesa del Torino e annulla Giroud. Gran prestazione.

Fantacalcio

PROMOSSO – Etrit BERISHA. Altra buona prestazione. Attento sulle conclusioni di Calabria e di Tonali e su altre mezze palle sporche. Juric ha avuto ragione a puntare su di lui.

BOCCIATO – Brahim DIAZ. Opaco. Viene risucchiato in un contesto di partita complicato e non riesce mai a brillare. Pioli lo toglie all'inizio della ripresa

