Torino-Spezia, match valido per la 34a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti della doppietta di Sasa Lukic e del rigore trasformato da Rey Manaj. La gara è stata arbitrata da Davide Ghersini. Tra le fila del Toro brilla la linea verde Zima, Singo e Seck (esordiente). Nello Spezia si salvano in pochi: Erlic, Nikolaou e Gyasi in balìa degli avversari.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 5,5: l'attacco dello Spezia non lo impegna mai tranne a tempo scaduto. Imparabile il rigore di Manaj.

David ZIMA 7: marcatura tenace su Gyasi ed ottimo tempismo nello spezzare le trame di gioco dei liguri. Il migliore nella difesa granata.

BREMER 6,5: a differenza dei suoi colleghi agisce prevalentemente nell'ombra, sorveglia le crepe e compatta le linee. Solido e mai banale. (Dal 76' DJIDJI 4,5: Manaj lo grazia in occasione della prima svista, ma a tempo scaduto non può che infilare dal dischetto dopo il suo intervento rovinoso).

Ricardo RODRIGUEZ 7: si propone con continuità e pragmatismo là davanti, il suo ritmo martellante rompe le linee arretrate dello Spezia. (Dal 45' BUONGIORNO 6: porta più voglia di lottare e soffrire in difesa, ottima intuizione di Juric).

Wilfried SINGO 7: prova di sostanza, prevale negli uno contro uno e in copertura, sfiorando anche il gol di testa. (Dall'85' ANSALDIsv)

Samuele RICCI 6,5: sradica un paio di palloni pericolosi nella metà campo avversaria, asseconda con puntualità le idee del Generale Lukic.

Sasa LUKIC8,5: inatteso mattatore di giornata, comanda il centrocampo con qualità sopraffina e trafigge Provedel due volte. Dolcissimo il ritorno al gol dopo 7 mesi.

Mergim VOJVODA 6,5: duello di fioretto con Amian, lui vince la maggior parte delle stoccate. E' una calamita per le chance pericolose.

Demba SECK 7: all'esordio mostra eccellenti qualità tecniche e di inserimento. Ubriaca l'intera difesa ligure per tutta la durata della gara. L'incisività sottoporta arriverà, per ora possiamo battezzarlo come piacevole sorpresa. (Dal 61' PRAET 5,5: si limita al compitino).

Marko PJACA 6,5: si mette in mostra su tutti i fronti, ma sulla sua valutazione pesa quel rigore in movimento - offertogli su un piatto d'argento da Lukic - piazzato a lato del palo. Serve più fiducia in area. (Dal 62' BREKALO 5,5: prova a forzare qualche ripartenza, ma senza lucidità).

Antonio SANABRIA 6,5: non dà punti di riferimento alla sua opposizione, svaria su tutti i fronti e crea importanti sinergie con i compagni. Il gol alla fine non arriva, ma in mezzo c'è tanta gamba e un rigore procurato.

All. JURIC 7: il suo Toro domina per larghi tratti di gara, onorando una classifica che per i granata ha ormai poco da dire. La prestazione di oggi non era affatto scontata.

Torino-Spezia Credit Foto Getty Images

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6: dagli 11 metri non intuisce l'angolino centrato da Lukic, ma si fa perdonare con un'uscita scacciapaure su Sanabria.

Kelvin AMIAN 5: Vojvoda lo mette alle corde dal 1', gara spesa in apnea, arroccato nel suo angolo.

Martin ERLIC 4,5: frana addosso a Sanabria causando il rigore. Un pesce fuor d'acqua. (Dal 45' ANTISTE 6,5: il suo ingresso svolta assetto e approccio della squadra. Fastidioso tra le linee, si dà da fare).

Dimitrios NIKOLAOU 5: Seck lo tramortisce con una padronanza tecnica impressionante. In totale balìa dell'offensiva granata, apre voragini nella retroguardia ligure.

Petko HRISTOV 6: meno sbavature rispetto ai compagni, si mette in luce nel secondo tempo quando lo Spezia prende coraggio.

Salva FERRER 6: fumoso in avanti, bilancia il tutto con tanto coraggio in difesa. Provvidenziale la scivolata che toglie un gol dai piedi di Zima. (Dal 71' STRELEC 5,5: gara in sordina).

Jakub KIWIOR 5: un Torino spumeggiante lo costringe a girare a vuoto per la maggior parte della sua partita. Mai padrone del proprio destino, come il resto dei suoi compagni.

Viktor KOVALENKO 5,5: il centrocampo dello Spezia non riesce ad assumere le redini del gioco nel primo tempo, con lui decisamente rinunciatario. Nella ripresa cambia invece il registro, mette a servizio dello Spezia tutta la sua abilità balistica.

Kevin AGUDELO 6: nel primo tempo si fa assorbire dal calcio arcigno degli uomini di Juric. Nel secondo però, il cambio d'assetto lo rende una vera e propria punta di diamante capace di mandare fuorigiri i difensori granata.

Rey MANAJ 7: dopo un primo tempo di stenti, si scatena all'uscita dal campo di Bremer. Strappa e concretizza il rigore coi denti salvando la sua giornata.

Emmanuel GYASI 5: neutralizzato dalla catena granata, tocca una mole irrisoria di palloni.

All. THIAGO MOTTA 5,5: questo Spezia, ben lontano dalla zona retrocessione, pare stanco e privo di motivazioni. L'obiettivo è a un passo, ma in campo serve mettere l'onore...

