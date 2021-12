La vittoria del Torino contro il Verona si costruisce in pochi secondi, al 25' del primo tempo. Magnani stende Sanabria, rosso (dopo l'on field review) per fallo da ultimo uomo e punizione. Calcia Rodriguez, mischia in area e Pobega si avventa sul pallone: gol. Da lì inizia una partita in salita per l'Hellas, che comunque non molla e tiene bene: il Toro crea poco, ma non soffre. Ne viene fuori un match combattuto, con tanta intensità ma senza più grossi sussulti: nel finale il Verona ha le palle per il pareggio. Juric batte il Verona e lo scavalca in classifica, ma la formazione di Tudor esce a testa alta.

Il tabellino

TORINO-VERONA 1-0 (primo tempo 1-0)

TORINO (3-4-2-1): Vanja; Djidji (54' Zima), Bremer, Rodriguez (79' Buongiorno); Singo (79' Aina), Lukic, Pobega (79' Mandragora), Vojvoda; Praet (62' Brekalo), Pjaca; Sanabria. All. Juric.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Veloso (72' Bessa), Ilic (86' Hongla), Lazovic; Caprari (29' Tameze)Lasagna (29' Sutalo - 86' Cancellieri), Simeone. All. Tudor.

Gol: 26' Pobega (T)

Ammoniti: Ceccherini (V), Simeone (T), Buongiorno (T)

Espulso: Magnani (V)

La cronaca in 7 momenti chiave

25' ROSSO A MAGNANI - Magnani stende Sanabria al limite dell'area dopo una palla persa: giallo, ma i giocatori del Toro chiedono il rosso. E Fabbri cambia idea dopo l'on field review: espulsione.

26' GOL DI POBEGA - La partita è cambiata in pochi secondi, tra il rosso a Magnani e il gol! Punizione di Rodriguez bassa, rimpallo in area: il centrocampista si fionda sul pallone e non sbaglia da pochi passi.

62' OCCASIONE PER IL VERONA - Colpo di testa di Sutalo, pallone largo di pochissimo! Brivido per il Torino.

87' CHE RISCHIO PER IL TORO - Milinkovic-Savic prova il dribbling ma si allunga il pallone, Cancellieri non ne approfitta per pochissimo! Sarebbe stato a porta vuota.

89' MILINKOVIC-SAVIC SU TAMEZE - Destro a giro dalla trequarti, il portiere del Torino si oppone! Spinge l'Hellas.

93' OCCASIONE PER FARAONI - Cross dalla sinistra, Brekalo allontana male: destro al volo da ottima posizione, largo.

95' PARA MILINKOVIC-SAVIC - Colpo di testa di Ceccherini sull'ultimo corner, intervento decisivo del portiere.

MVP

Tommaso POBEGA – Conferma di avere un grande feeling con la porta: il gol è pesantissimo.

Fantacalcio

Promosso. Vanja MILINKOVIC-SAVIC - Decisivo per la vittoria del Torino: nel finale compie interventi importanti, anche se non impossibili, per evitare il pari del Verona.

Bocciato. Giangiacomo MAGNANI – Doppia gravissima ingenuità: si fa soffiare palla da Sanabria e poi lo tende, con conseguente cartellino rosso. E' l'episodio che condanna il Verona.

