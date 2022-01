Tutto facile per l’Atalanta che si prende 3 punti al Friuli contro un'Udinese in piena emergenza con 12 giocatori out per Covid. In circa 20 minuti la partita è già chiusa con le reti di Pasalic e Muriel, i bianconeri accennano una reazione ma vengono freddati dal tris firmato Malinovskyi in chiusura di tempo. Un tiro di Molina deviato da Djimsiti rianima i padroni di casa, ci pensa Muriel a chiudere i conti completando la sua doppietta. Girandola di gol nel finale: Beto si conferma prolifico all'88', negli ultimi 3 minuti Maehle e Pessina chiudono il set a favore dell'Atalanta.

L'esultanza di Mario Pasalic, Udinese-Atalanta, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

UDINESE-ATALANTA 2-6

Udinese (3-5-2): Padelli; Becao, De Maio, Nuytinck; Perez, Molina, Walace, Udogie (66’Soppy), Pussetto (74’Success); Beto, Deulofeu.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti (90'Cittadini); Maehle, De Roon (46’ Pessina), Koopmeiners, Pezzella (73’Hateboer); Pasalic (73’Miranchuck); Malinovskyi, Muriel (79’Ilicic).

GOL: 17’ Pasalic, 22’ Muriel, 43’ Malinovskyi, 59’ Djimsiti (AG), 76’ Muriel, 88' Beto, 89' Maehle, 92' Pessina

ASSIST: Pezzella, Walace, Success, Miranchuck, Maehle

AMMONIZIONI: Becao, Deulofeu, De Roon, Djimsiti

ARBITRO: Fabbri

La cronaca in 8 momenti chiave

17’- PASALIC! VANTAGGIO ATALANTA! Cross dalla sinistra di PEZZELLA deviato, a centro area PASALIC anticipa di testa DE MAIO e batte PADELLI. 1-0!

22’- MURIEL! RADDOPPIO ATALANTA! Troppo spazio sulla trequarti per il colombiano che punta l'area, salta DE MAIO e pesca l'angolino con un mancino rasoterra. 2-0!

35’- DEULOFEU! Se ne va in area di rigore poi prova il mancino da posizione defilata e trova la risposta di MUSSO.

43’- MALINOVSKYI! TRIS ATALANTA! PEZZELLA servito da MURIEL in piena area si fa murare il sinistro da NUYTINCK, palla che finisce sui piedi di MALINOVSKYI che non sbaglia e buca PADELLI. 3-0!

59’- MOLINA! TORNA IN PARTITA L'UDINESE! Tiro dalla lunga distanza dell'argentino che trova la decisiva deviazione di DJIMSITI e finisce in rete. 1-3!

76’- MURIEL! PARTITA CHIUSA! Punta e salta per l'ennesima volta DE MAIO, conclude con un destro a incrociare che tocca il palo interno e finisce in rete.

88'- BETO! 2-4! Splendida giocata di SUCCESS che imbuca per BETO, il portoghese batte MUSSO non perfetto in uscita.

89'- MAEHLE! 5-2 ATALANTA! HATEBOER sfonda sulla sinistra, palla al centro per MIRANCHUCK che tocca con il tacco servendo MAEHLE abile nel depositare in rete.

92'- PESSINA! E SONO 6! Assist di MAEHLE per il sinistro a giro di Pessina.

Il Momento social

Il Migliore

Luis MURIEL: giocatore di grande classe. Due gol dei suoi, seppur facilitati dalla difesa bianconera. Se il colombiano torna al massimo livello sarà la svolta per Gasperini.

Promosso

Joachim MAEHLE: nel finale raccoglie i frutti di una partita di pura spinta. Gol e assit sfruttando le praterie del finale di gara.

Bocciato

Sebastien DE MAIO: partita disastrosa: doveva fare meglio sul gol di Pasalic, poi viene saltato facilmente da Muriel in entrambe le reti del colombiano.

