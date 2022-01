Udinese-Atalanta, match valido per la 21a giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 2-6, frutto delle reti di Muriel (2), Pasalic, Malinovskyi, Djimsiti (AG), Beto, Maehle e Pessina.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Udinese

Daniele PADELLI 5,5: alcune responsabilità sul primo gol con un'uscita rivedibile. Per il resto può davvero poco per arginare l'ondata bergamasca.

Rodrigo BECAO 6: il più attento della linea difensiva. Non commette errori e offre diverse ottime chiusure.

Bram NUYTINCK 5,5: in difficoltà contro le avanzate ospiti. Chiude il possibile, ma oggi c'era poco da fare.

Sebastien DE MAIO 4: partita disastrosa: doveva fare meglio sul gol di Pasalic, poi viene saltato facilmente da Muriel in entrambe le reti del colombiano.

Nehuen PEREZ 5,5: per l'emergenza viene spostato a sinistra e soffre le incursioni di Pasalic.

Nahuel MOLINA 5: non è al meglio e si vede, sbaglia molte giocate. Ha il merito del tiro che porta all'autogol di Djimsiti.

WALACE 6: unico centrocampista di ruolo a disposizione. Non ha nessuno per dialogare a metà campo e così si fa dura.

Destiny UDOGIE 5: schierato da interno, in questo ruolo si trova a disagio. Non incide mai. (66’ Brandon SOPPY 5.5: si vede poco e perde la palla del 4-1.)

Ignacio PUSSETTO 5,5: prestazione generosa ma confusionaria e senza acuti. (74’ Isaac SUCCESS 6: bravo a fornire l'assist per il gol di Beto)

Gerard DEULOFEU 6: l'unico a dare vivacità all'attacco dell'Udinese. Nel secondo tempo sparisce come molti altri.

BETO 6,5: si da molto da fare, ma per 80 minuti non ha palloni giocabili. L'unica la mette in rete.

All. Gabriele CIOFFI 6: con le molte assenze ha dovuto inventarsi una formazione che con molti uomini fuori ruoli non ha potuto competere con l'Atalanta.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6: due belle parate nel primo tempo. Sul gol di Beto conferma le sue difficoltà in uscita bassa.

José Luis PALOMINO 6,5: sicuro in uscita e gestisce bene il reparto.

Rafael TOLOI 5,5: viene saltato più volte da Deulofeu pericoloso in area. Vicino al gol nel primo tempo.

Berat DJIMSITI 6: sfortunato sull'autogol del 3-1. Per il resto nessuna sbavatura da segnalare. (dal 90’ CITTADINI s.v.)

Joakim MAEHLE 6,5: nel finale raccoglie i frutti di una partita di pura spinta. Gol e assist sfruttando le praterie del finale di gara.

Marten DE ROON 6: svolge un ruolo di ordinaria amministrazione contro un centrocampo in emergenza. (dal 46’ Matteo PESSINA 6,5: ritrova il gol allo scadere che gli mancava da troppo tempo.)

Teun KOOPMEINERS 6,5: bene nel primo tempo, è lui ad impostare il gioco dell'Atalanta partendo da dietro. Promosso.

Giuseppe PEZZELLA 6: al merito del cross (deviato) che genera il gol del vantaggio firmato da Pasalic. (dal 73’ Hans HATEBOER 6: da una sua iniziativa nasce il gol del 5-3 di Maehle)

Mario PASALIC 7: sblocca la partita con un imperioso stacco di testa. Sempre pericoloso sulla trequarti anche da rifinitore. (dal 73’ Aleksey MIRANCHUK 6,5: entra bene nel finale, si prende un assist con un tacco che in maniera fortunosa finisce sui piedi di Maehle nel 5-3).

L'esultanza di Mario Pasalic, Udinese-Atalanta, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ruslan MALINOVSKYI 6,5: chiude i conti in chiusura di tempo con il gol del 3-0, con un'occasione troppo facile da tramutare in rete per lui. Altra partita di spessore per l'ex Genk.

Luis MURIEL 7,5: giocatore di grande classe. Due gol dei suoi, seppur facilitati dalla difesa bianconera. Se il colombiano torna al massimo livello sarà la svolta per Gasperini.(dal 79’ Josip ILICIC s.v.)

All. Gian Piero GASPERINI 6,5: viste le premesse del match, i 3 punti erano d'obbligo. Subisce 2 gol che non lo faranno felice, ma ritrova una Dea concreta sotto porta.

