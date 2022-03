L'Udinese fa festa, la Sampdoria scivola sempre più giù. Alla Dacia Arena finisce 2-1 a favore dei friulani, che staccano i blucerchiati allontanandosi prepotentemente dalla zona calda della classifica. Accade tutto nei primi 13 minuti: segna Deulofeu, segna anche Udogie, accorcia Caputo. E tutto, in sostanza, muore lì. Perché la Sampdoria ha qualche guizzo nella parte finale del primo tempo, ma poi nella ripresa si affloscia, non riuscendo ad organizzare una reazione credibile. Mentre l'Udinese si difende - anche se non sempre con ordine -, colpisce una traversa con Beto e alla fine si porta a casa un successo fondamentale. Migliore in campo proprio Gerard Deulofeu: un gol, un assist con un tiro sbagliato, una serie infinita di iniziative personali e di squadra. Mentre la Samp non riesce a cambiar marcia nemmeno col Giampaolo bis.

Ad

Tabellino

Serie A Udinese-Sampdoria 2-1, pagelle: Deulofeu imprendibile 4 MINUTI FA

Udinese-Sampdoria 2-1 (primo tempo 2-1)

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becão, Marí, Perez; Molina, Arslan (73' Jajalo), Walace, Pereyra, Udogie; Beto (82' Pussetto), Deulofeu. All. Cioffi

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida (73' Ferrari), Colley, Murru (77' Augello); Candreva (68' Sabiri), Ekdal (68' Vieira), Rincon; Sensi (77' Giovinco); Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo

Arbitro: Irrati di Pistoia

Gol: 4' Deulofeu (U), 12' Udogie (U), 13' Caputo (S)

Assist: Pereyra (U, 1-0), Deulofeu (U, 2-0), Yoshida (S, 2-1)

Ammoniti: Pereyra, Walace, Ekdal, Arslan, Murru, Becão, Deulofeu

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

4' – GOL DELL'UDINESE. Pereyra trova spazio sulla destra e tocca in area per Deulofeu, che da pochi passi spara imparabilmente sotto la traversa.

12' – GOL DELL'UDINESE. Deulofeu stavolta sbaglia il tiro, che però diventa un assist perfetto per Udogie: sinistro a botta sicura a tu per tu con Falcone e raddoppio.

13' – GOL DELLA SAMPDORIA. Lancio dalle retrovie di Yoshida per Caputo, che sfrutta un evidente errore di lettura di Becao e batte Silvestri senza possibilità di replica. Accorcia subito la Sampdoria.

Francesco Caputo esulta dopo il gol in Udinese-Sampdoria - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

30' – Pereyra lancia verso la porta Udogie, il cui sinistro incrociato da ottima posizione sfila di pochissimo sul fondo.

31' – Sugli sviluppi dell'angolo, Walace stoppa in qualche modo e calcia a giro verso il secondo palo: gran deviazione in corner di Falcone.

39' – Bellissima azione collettiva della Sampdoria, con Sensi che tocca per Candreva e la rasoiata incrociata di quest'ultimo che sfila a lato di poco.

67' – Angolo di Deulofeu e stacco portentoso di Beto, che di testa centra in pieno la traversa. Udinese a un passo dal tris.

71' – Caputo si libera in area e incrocia col sinistro, trovando la respinta con i piedi di Silvestri.

80' – Deulofeu salta Ferrari in area e dal fondo cerca il liberissimo Beto, ma Falcone salva tutto con un piede.

93' – Palla recuperata dall'Udinese in zona offensiva, ma il destro a giro di Deulofeu davanti a Falcone termina largo.

Il momento social

MVP

Gerard DEULOFEU. A tratti incontenibile. Quando prende palla, portargliela via è quasi impossibile. Firma l'1-0, manda a segno con un po' di fortuna Udogie e fa il diavolo a quattro, anche se nel finale spreca l'opportunità di trovare la doppietta.

Fantacalcio

PROMOSSO - Destiny UDOGIE. Se Molina fa il bello e cattivo tempo a destra, lui non è da meno sulla fascia opposta. Con tanto di gol, il secondo in poco più di una settimana.

BOCCIATO - Rodrigo BECÃO. Grave, molto grave l'errore che consente a Caputo di andare a segno. E qualche imprecisione non manca nemmeno in seguito.

Le pagelle

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

Serie A Udinese-Sampdoria 2-1, pagelle: Deulofeu imprendibile 4 MINUTI FA