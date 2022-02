L'Udinese ritrova la vittoria casalinga che mancava dal 7 novembre. Lo fa con due colpi in pieno recupero che stendono un Torino non troppo ispirato. Il Toro approccia bene la gara, ma sono i friulani a crescere con il passare dei minuti. Nessuna occasione particolare nella prima frazione, a parte una grande parata di Silvestri su Brekalo (in fuorigioco) e un tiro di Success murato a pochi metri dalla porta.

Pussetto esulta per il gol in Udinese-Torino - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Nella ripresa Beto sbaglia per due volte davanti a Milinkovic Savic, in entrambi i casi partendo in fuorigioco. Singo e Vojvoda hanno le occasioni migliori per i granata, ma il match sembra destinato al 0-0. Al 92' Mandragora prende il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Sulla punizione successiva Molina trova l'esecuzione che sblocca la partita. Al 97' Pussetto si conquista e realizza il rigore del definitivo 2-0.

Il Tabellino

UDINESE-TORINO 2-0

Udinese(3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Soppy (81’Molina), Arslan (81’Walace), Jajalo, Makengo, Udogie; Success (71’Pussetto), Beto.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Buongiorno (52’Pobega), Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria (71’Pellegri).

GOL: 93' Molina, 97' Pussetto (R.)

AMMONIZIONI: Lukic, Jajalo, Mandragora, Soppy, Arslan, Singo, Praet

ESPULSO: Mandragora

ARBITRO: Rapuano

La cronaca in 8 momenti chiave

37’- PARATA STREPITOSA DI SILVESTRI! BREKALO smarcato da uno schema a pochi metri dalla porta si fa chiudere da Silvestri un destro a botta sicura. Era comunque fuorigioco dell'attaccante granata.

48’- MILINKOVIC SAVIC ipnotizza BETO nell'uno contro uno! Grande risposta del portiere granata sul portoghese scattato però in posizione irregolare.

60’- ALTRA OCCASIONE PER BETO DAVANTI AL PORTIERE! Sbaglia la scelta il portoghese che aggira il portiere allontanandosi dalla porta e poi si fa parare il sinistro dallo stesso MILINKOVIC SAVIC. Anche in questo caso si alza la bandierina.

64’- SINGO! ECCO L'OCCASIONE DEL TORO! Palla dalla sinistra di BREKALO, finta in mezzo di SANABRIA a liberare SINGO che gira sotto la traversa trovando la risposta di SILVESTRI in corner.

75’- VOJVODA! Sbuca sul secondo palo per colpire un cross interessante dalla destra di PRAET. Palla fuori di poco!

92'- Secondo giallo per Mandragora. Calcio ai danni di JAJALO.

93'- MOLINA!! VANTAGGIO UDINESE!!! Punizione tagliata dell'argentino che supera la barriera e si infila sul primo palo! 1-0!

97'- PUSSETTO! TRASFORMA DAGLI 11 METRI! 2-0! Palla sotto la traversa.

Il Migliore

Isaac SUCCESS: giocatore fondamentale per l'Udinese. Riceve e difende moltissimi palloni facendo salire la squadra. Con la sua tecnica innesca più volte in profondità Beto.

Promosso

Nahuel MOLINA: entrato nel finale è sua la punizione risolutiva del match. Jolly dei bianconeri, già al quarto gol stagionale.

Bocciato

Vanja MILINKOVIC-SAVIC: ha responsabilità sulla punizione di Molina, calciata dalla lunga distanza. Disastroso sull'azione che porta al rigore del secondo gol. Giornata no.

