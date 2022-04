Atalanta che è ripartita Gian Piero Gasperini. Nessuna polemica, anzi Gasp è molto soddisfatto Tullio Gritti che crede ancora all'Europa. Finalmente una vittoria per l'che è ripartita contro il Venezia . Un 3-1 che riporta i nerazzurri nella corsa per l'Europa, ma a commentare la partita non è venuto il tecnico. Nessuna polemica, anzi Gasp è molto soddisfatto della prestazione dei suoi ha confermato il suo viceche crede ancora all'Europa.

Siamo tornati a segnare

Le sconfitte avevano cominciato a creare bisbigli negativi, ci era mancata qualità davanti. Però se recuperi Zapata e Muriel così, si ritorna a vedere l'Atalanta che era. E siamo tornati a far gol. È una boccata d'ossigeno per il morale, siamo di nuovo vicino alle piazze dove vorremmo stare

Quanto è mancato Zapata?

Di attaccanti come lui non ne abbiamo, abbina forza a tecnica, se ti manca per tanto tempo uno così è pesante. Anche Muriel, se gioca accanto a lui, rende di più. Si è visto nel girone d'andata con Duvan abbiamo fatto il record di punti. Poi hai dei problemi d'infortuni che non quantifichi, ma siamo ripartiti bene adesso, ci divertiremo ancora

Gasperini è soddisfatto?

Lo era anche per qualche gara persa. L'episodio negativo ti toglie tutto quel che di buono puoi aver fatto. Lo valuti, ma l'Atalanta non era mai mancata tanto sul piano del gioco. Ora abbiamo cinque partite alla morte, ci sono scontri diretti delle altre. Ci crediamo fino alla fine finché qualcuno non ci dirà che non ci siamo

Ci si chiede però perché Gasperini non sia venuto a parlare ai microfoni. Il dg Marino, però, l'aveva riconfermato prima del match.

Lo dico sempre. Tutta la vita con Gasperini. Non si discute neanche, andiamo avanti con queste caratteristiche che il mister ha dato alla squadra

