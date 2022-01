Verona-Salernitana, match valido per la ventunesima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Djuric su rigore, di Lazovic e di Kastanos. Nel finale è stato espulso Ilic per aver applaudito ironicamente l'arbitro Dionisi.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A La Salernitana torna a sperare: 2-1 a sorpresa a Verona 3 ORE FA

Le pagelle del Verona

Ivor PANDUR 6 - Deve compiere una sola parata vera, su Gondo nel primo tempo. Non ha colpe sul rigore di Djuric e sulla stupenda punizione di Kastanos.

Nicolò CASALE 6 - Ha poco da rimproverarsi nonostante la sconfitta (dall'85' Adrien TAMEZE s.v.)

Koray GUNTER 5,5 - Sull'episodio del rigore si può discutere, ma è altrettanto evidente la sua indecisione nell'uno contro uno con Gondo.

Federico CECCHERINI 6 - Fa il suo, senza commettere sbavature da matita blu.

Fabio DEPAOLI 5,5 - All'esordio da titolare con la sua nuova maglia, si fa vedere parecchio ma senza troppa concretezza (dal 59' Antonin BARAK 6 - Porta maggior peso offensivo, sfiorando il gol in un paio di occasioni)

Ivan ILIC 5 - Parte benino, poi si affloscia come il resto della squadra. E chiude come peggio non potrebbe, lasciando in 10 uomini il Verona.

Miguel VELOSO 6 - Commette tanti errori di misura, insoliti per uno come lui. Però è anche uno dei più propositivi nei pressi dell'area avversaria, assist per Lazovic compreso.

Darko LAZOVIC 6,5 - Sbatte contro il muro granata per un tempo intero, senza riuscire a sfondare. Poi è lui a trovare il gol del momentaneo pareggio veronese in una ripresa d'assalto.

Kevin LASAGNA 6 - Uno dei più attivi del Verona, compresi un paio di tentativi pericolosi da fuori area. Sprinta anche quando viene spostato sulla fascia, aprendo l'azione del pari.

Gianluca CAPRARI 5,5 - Piuttosto opaco. Non accende la luce e non ripete la splendida prestazione di La Spezia.

Giovanni SIMEONE 5,5 - Sfiora subito il vantaggio di testa, poi viene soffocato dalla mancanza di spazi e non la vede più. Esce a mezz'ora dalla fine (dal 59' Nikola KALINIC 6 - Sfiora un gol antologico di tacco)

All. Igor TUDOR 5,5 - Questa sera il suo Verona non gira. E le assenze non possono bastare per spiegare un passo indietro del genere.

La delusione di Lasagna, Verona-Salernitana Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Salernitana

Vid BELEC 6 - Pronto nelle rare occasioni in cui viene chiamato seriamente in causa. Altrimenti ci pensano i compagni a mettere una pezza.

Frederic VESELI 5,5 - Vive una ripresa di maggiori sofferenze rispetto al primo tempo (dall'85' Wajdi KECHRIDA s.v.)

Norbert GYOMBER 7 - Solidissimo. Tra una chiusura e l'altra, regala maggior sicurezza alla difesa campana nei momenti più delicati della gara.

Riccardo GAGLIOLO 6,5 - Molto concentrato pure lui. Nel finale toglie dalla porta un sinistro a botta sicura di Barak.

Nadir ZORTEA 5,5 - Primo tempo solido e meno bene nel secondo, tra lo scivolone nell'azione dell'1-1 e un paio di sprechi offensivi (dal 71' Filippo DELLI CARRI 6 - Entra in campo con il piglio giusto)

Mamadou COULIBALY 6,5 - Costretto unicamente a coprire, fa comunque sentire il proprio peso specifico in mezzo al campo (dal 76' Leonardo CAPEZZI s.v.)

Francesco DI TACCHIO 6,5 - Pochissime geometrie, moltissimo sacrificio. Quel che serviva questa sera alla Salernitana.

Grigoris KASTANOS 7,5 - Prestazione strepitosa, un mix di sacrificio e guizzi tecnici. Il primo tra tutti, la strepitosa punizione all'incrocio che regala i 3 punti alla Salernitana.

Pawel JAROSZYNSKI 6 - Si fa vedere poco in avanti, dovendo rimanere rintanato nella propria zona difensiva. Tiene testa a Depaoli e allo scattante Lasagna.

Cedric GONDO 6,5 - Si spende per la squadra, si guadagna un rigore, manda alla conclusione Zortea. Promosso (dal 76' Federico BONAZZOLI s.v.)

Milan DJURIC 6,5 - Gara di sacrificio anche per lui, con poche possibilità di mettersi in mostra. Però è lui a portare in vantaggio la Salernitana dal dischetto.

All. Stefano COLANTUONO 7 - Schiera una squadra compatta e con il sangue negli occhi. E conquista una vittoria che potrebbe valere oro.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Verona-Salernitana: probabili formazioni e statistiche 07/01/2022 A 19:01