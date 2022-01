Probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo, Antiste. All. T. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Colley, Hristov, Kovalenko, Manaj, Nzola, Sala, Sena, Strelec, Verde

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Caprari; Lasagna, Simeone. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Günter, Hongla, Magnani, Barak

Spezia-Verona, dove vederla in tv e streaming

La sfida Spezia-Verona verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Verona ha vinto due delle tre gare di Serie A contro lo Spezia (1N) e ha tenuto la porta inviolata in entrambi i successi.

Lo Spezia è una delle cinque squadre contro cui il Verona è imbattuto in Serie A e, tra queste, solo contro Catania (sei) e Venezia (cinque) i veneti contanto più precedenti rispetto ai liguri (tre).

Il Verona ha vinto solo una delle 18 trasferte più recenti contro squadre liguri in Serie A (4N, 13P), proprio l’unica tra queste in cui ha giocato contro lo Spezia (1-0 nella prima gara disputata nel 2021).

Questa sarà la partita numero 1000 in Serie A per il Verona: i gialloblù saranno la 17° formazione a tagliare questo traguardo e tra queste la prima veneta.

Dopo aver perso le prime tre gare interne di questo campionato, lo Spezia ha registrato una sola sconfitta nelle sei partite casalinghe più recenti (2V, 3N), 0-1 contro il Bologna lo scorso novembre.

Nessuna squadra ha pareggiato più trasferte del Verona in questo campionato (quattro, come il Genoa), tuttavia, i veneti hanno ottenuto un successo a fronte di due sconfitte nelle tre gare esterne più recenti nella competizione.

Lo Spezia ha chiuso il 2021 con la peggior difesa della Serie A nell’anno solare (82 reti subite); tuttavia, la squadra ligure non ha subito gol nella gara più recente in campionato (contro il Napoli) e potrebbe tenere la porta inviolata per due partite di fila per la prima volta da novembre 2020.

Il Verona è, insieme all’Atalanta, una delle due squadre a non aver ancora segnato su calcio di punizione in questa Serie A (né diretta né sui suoi sviluppi).

Tre delle ultime otto reti dello Spezia in Serie A sono state frutto di autogol, mentre M'Bala Nzola ha preso parte a tre delle restanti cinque in questo parziale (due gol, un assist).

L’ultimo incontro di Serie A in cui Giovanni Simeone ha sia segnato che servito un assist è stato contro lo Spezia, nella gara d’andata lo scorso ottobre - il giocatore argentino ha preso parte a tre reti in tre sfide nella competizione con la maglia del Verona contro avversarie liguri.

