TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. All. Juric

Squalificati: Mandragora

Indisponibili: Edera, Fares, Praet

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceter, Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz

Dove vedere Torino-Cagliari in tv e streaming

La sfida Torino-Cagliari verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Il Torino è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 14 sfide (7V, 5N) contro il Cagliari in Serie A, segnando 27 gol nel periodo (1.9 di media a match).

Perfetto equilibrio negli ultimi nove contronti tra Torino e Cagliari in casa dei granata in Serie A: tre successi per parte e tre pareggi. I sardi, però, hanno vinto l’ultima di queste sfide e soltanto nel 2012 hanno conquistato due successi fuori casa di fila contro i piemontesi nel torneo.

Il Torino non ha vinto alcuna delle ultime quattro gare di campionato (2N, 2P): con Ivan Juric alla guida, i granata non hanno mai registrato cinque match di fila senza successi in Serie A.

Il Cagliari ha ottenuto 12 punti (3V, 3N, 1P) nelle sette partite di Serie A del 2022: due in più rispetto a tutta la prima parte della stagione (10 in 19 gare). Dallo scorso gennaio, infatti, soltanto Napoli (15), Milan (14), Juventus e Verona (entrambe 13) hanno guadagnato più punti dei sardi (12) nel massimo campionato.

Il Torino è la squadra che subisce in media il 1° gol più ‘tardivo’ del match in questa Serie A: al minuto 54.

Se da una parte il Cagliari è la squadra che ha subito più gol (20) su sviluppi di palla inattiva nel campionato in corso, dall’altra il Torino è quella che ha segnato di meno (soltanto tre reti) da questa situazione di gioco.

La miglior stagione del Torino in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), risale al 2018/19 con Walter Mazzarri alla guida: 63 punti (16V, 15N, 7P) – con 7° posto finale.

Andrea Belotti ha preso parte a 11 gol (sei reti e cinque assist) in 11 sfide contro il Cagliari in Serie A: soltanto contro il Sassuolo (12) ha partecipato attivamente a più marcature nel torneo. L’attaccante italiano ha realizzato tre gol in questo campionato e non ha mai terminato una stagione di Serie A segnando meno di sei reti.

Due delle 10 reti totali di Bremer in Serie A sono state messe a segno contro il Cagliari: contro nessun’altra squadra conta più gol (due quelli rifilati anche al Genoa). Il classe ’97 è il calciatore che ha intercettato più palloni (80) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

João Pedro ha preso parte a quattro gol (tre reti e un assist) nelle ultime quattro sfide contro il Torino in Serie A, dopo che non aveva messo lo zampino in alcuna marcatura nelle precedenti sette gare contro i piemontesi nel torneo. Inoltre, quella granata potrebbe diventare la prima avversaria contro cui il classe ’92 segna sia all’andata che al ritorno in questo campionato.

