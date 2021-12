Venezia-Lazio, match valido per la 19esima giornata della massima serie è terminato con il punteggio di 1-3, frutto delle reti di Pedro, Forte, Acerbi e Luis Alberto. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Venezia

Sergio ROMERO 5,5 – Male in occasione del gol di Pedro, comunque bravo a bruciarlo.

Tyronne EBUHEI 6 – Quando può spinge bene, soprattutto nel primo tempo. Cala nella ripresa.

Mattia CALDARA 6,5 – Grande prestazione, attenta ed efficace. Soprattutto nel gioco aereo è dominante.

Pietro CECCARONI 5,5 – Qualche amnesia di troppo: è il peggiore nella retroguardia dei padroni di casa.

Pasquale MAZZOCCHI 6,5 – Di fatto gioca da ala: è l'uomo in più nell'attacco del Venezia. Tanti traversoni interessanti a cercare le punte.

Ethan AMPADU 5,5 – Partita molto tattica la sua, ma è poco presente nel match. (Dal 75' Arnor SIGURDSSON S.V.)

Antonio VACCA 6 – Prova attenta davanti alla difesa, con anche qualche prezioso intervento nella propria area di rigore. (Dal 55' Gianluca BUSIO 5,5 - Si vede poco dal suo ingresso in campo).

Domen CRNIGOJ 6 – Buona prova a 360°: gioca pulito in impostazione ed è deciso quando c'è da intervenire. (Dal 67' Tanner TESSMANN5 - Espulso nel finale per un intervento senza logica su Luis Alberto).

Mattia ARAMU 6,5 – E' il faro del Venezia: dai suoi piedi nascono le migliori occasioni, compreso il gol di Forte: grande cross alle spalle della difesa.

L'abbraccio del Venezia dopo il gol di Forte del momentaneo 1-1 fra Venezia e Lazio, Getty Images Credit Foto Getty Images

Francesco FORTE 6,5 – Trova il primo gol in Serie A con un ottimo colpo di testa, da attaccante vero. Pericoloso anche in avvio di partita: ottimi segnali. (Dal 75' Dennis JOHNSEN S.V.)

Sofian KIYINE 6 – Quando ha la possibilità cerca di incidere. Gioca deciso, ma solamente a sprazzi. (Dal 55' David OKEREKE 5,5 - Prova a essere incisivo, ma senza risultati).

All. Paolo ZANETTI 6 - Al netto del risultato, il suo Venezia gioca una partita coraggiosa. La strada è quella giusta.

L'abbraccio collettivo della Lazio, Venezia-Lazio, LaPresse Credit Foto LaPresse

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 – Può poco in occasione del gol di Forte, per il resto non è sottoposto a grossi pericoli.

Adam MARUSIC 6 – Non sempre è preciso, ma gioca una partita attenta sulla destra.

LUIZ FELIPE 5,5 – Parte molto bene, ma dopo l'errore sul gol di Forte cala visibilmente ed esce un po' dalla partita.

Francesco ACERBI 7 – Seconda partita consecutiva a segno: non male per un difensore. Prova nel complesso molto positiva.

Stefan RADU 6 – Prestazione attenta e solida, spinge poco. (Dal 75' Manuel LAZZARI S.V.)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 – Prestazione anonima, conclusa con il bell'assist per il gol del 3-1 di Luis Alberto.

Danilo CATALDI 6,5 – Dal suo angolo battuto bene nasce il gol del 2-1 di Acerbi. Un fattore nelle due fasi, senza strafare. (Dal 67' Lucas LEIVA 6 - Ingresso prezioso nel finale).

Toma BASIC 6 – Non sempre è perfetto, sia in impostazione sia negli ultimi metri. Ma la sua presenza in mezzo al campo si sente. (Dal 75' Luis ALBERTO 6,5 - Gran gol a chiudere la partita).

PEDRO 7 – Sempre più leader di questa squadra. Sblocca la partita dopo pochi minuti con una grande azione personale ed è il migliore per tutta la partita.

Mattia ZACCAGNI 6 – Nel primo tempo fatica a trovare la sua posizione in campo, nella ripresa cresce anche in applicazione.

Felipe ANDERSON 5,5 – Passo indietro: è poco incisivo davanti e spesso sbaglia scelta. (Dal 80' André ANDERSON S.V.)

All. Maurizio SARRI 6,5 – La Lazio brilla solo a tratti, ma la vittoria è molto importante.

