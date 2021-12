Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Gunter, Hongla, Kalinic

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Muriel. All. Gasperini.

Squalificati: Malinovskyi

Indisponibili: Gosens

Verona-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

La sfida Verona-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro il Verona (1N, 1P) dopo che non aveva ottenuto nemmeno un successo nelle precedenti sette (2N, 5P).

Dopo aver vinto cinque partite interne di fila in Serie A contro l’Atalanta tra il 2001 e il 2016 il Verona ha perso due delle ultime tre sfide interne con i bergamaschi (1N) – nelle prime 13 sfide la squadra veneta aveva ottenuto solamente tre successi (6N, 4P).

Dopo il successo in rimonta 4-3 contro il Venezia, il Verona potrebbe registrare due successi di fila in campionato per la prima volta da settembre 2020 (incluso il 3-0 a tavolino contro la Roma).

Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe di campionato (5V, 1N), l’ultima volta che ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte in match interni in Serie A risale al febbraio 2002 (sette, con Alberto Malesani in panchina).

L’Atalanta è una delle due squadre, insieme al Real Madrid, ad aver vinto il maggior numero di trasferte in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: sette successi e un pareggio fuori casa per la Dea.

L’Atalanta ha segnato sette gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato, solo il Verona (nove) ha fatto meglio.

L’Atalanta è l’unica squadra di questa Serie A che non ha ancora segnato su sviluppi di calcio d’angolo – più in generale le tre reti della Dea su calcio piazzato sono tutte arrivate su rigore.

Giovanni Simeone è solo il 3° giocatore straniero ad aver segnato almeno 11 reti in una singola stagione di Serie A con la maglia del Verona, dopo Adrian Mutu (12 nel 2001/02) e Emanuele Del Vecchio (13 nel 1957/58).

L’Atalanta è la vittima preferita di Verona Miguel Veloso in Serie A: tre gol per il centrocampista gialloblù contro i bergamaschi, inclusa la sua prima rete nel massimo campionato, nel settembre 2011 con la maglia del Genoa.

Josip Ilicic ha segnato quattro gol contro il Verona in Serie A, inclusa la sua prima tripletta, realizzata nel marzo 2018: due delle sue quattro triplette in Serie A sono arrivate allo Stadio Bentegodi, una contro il Verona e una contro il Chievo (entrambe nel 2018).

