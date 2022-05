Una corsa punto su punto, una prima posizione che varrebbe la celebre citazione Mors Tua, Vita Mea ('la tua morte sarà la mia vita'): se per una squadra ci sarà il paradiso, l'altra verrà inondata di riflessioni, dubbi e una delusione difficile da smaltire. Dopo la debacle nerazzurra al Dall'Ara e il Milan ha nelle mani il proprio destino anche se l'Inter vista ad Udine , una prima posizione che varrebbe la celebre citazione('la tua morte sarà la mia vita'): se per una squadra ci sarà il paradiso, l'altra verrà inondata di riflessioni, dubbi e una delusione difficile da smaltire. Dopo lanerazzurra al Dall'Ara e la vittoria dei ragazzi di Pioli sulla Fiorentina,anche se l'Inter vista ad Udine non molla di un centimetro. Per quanto riguarda, invece, Napoli e Juventus sono entrambe tagliate fuori dalla corsa al tricolore anche se non matematicamente.

Ad

IL MILAN VINCE LO SCUDETTO SE...

Serie A Milan-Inter, 270' per lo Scudetto: l'analisi partita per partita 17 ORE FA

Porta a casa 7 punti nelle ultime 3 giornate (indipendentemente dai risultati dell'Inter)

Batte Verona e Atalanta e l'Inter non raccoglie più di 2 punti contro Empoli e Cagliari

A sole tre giornate dal termine del campionato, il Milan affronterà in ordine Hellas Verona (al Bentegodi), Atalanta (a San Siro) e Sassuolo (al Mapei Stadium) con i punti di distacco dall'Inter che sono 2 e con gli scontri diretti a favore. I rossoneri, come detto, hanno nelle mani il proprio destino e vinceranno lo scudetto nel caso dovessero ottenere 7 punti negli ultimi tre match oppure se vinceranno contro Verona e Atalanta con l'Inter che, però, dovrebbe fare due punti in due partite. La prima data da tenere in considerazione è quella del 15 maggio, quando si giocherà il 37esimo turno altrimenti, in alternativa, il tutto verrebbe rimandato per l'ultima giornata di Serie A per un finale davvero al cardiopalma. Che vinca il migliore.

Milan, dal mani di Udogie al gol di Bennacer: gli 8 episodi dubbi contestati

COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI? MILAN CAMPIONE

Se due squadre arrivano a pari punti al termine della stagione , il regolamento della Serie A prevede che siano presi in esami cinque criteri, via via utilizzabili nel caso la parità continui ad essere totale:

a) Punti negli scontri diretti;

b) Differenza reti negli scontri diretti;

c) Differenza reti generale;

d) Reti totali realizzate in generale;

e) sorteggio

SCONTRI DIRETTI MILAN-INTER

Milan-Inter 1-1

Inter-Milan 1-2

In caso di arrivo a pari punti il Milan la spunterebbe grazie ai punti negli scontri diretti e più precisamente grazie al 2-1 nel derby di ritorno

Inzaghi: "Scudetto? L'Inter ci crede fino alla fine"

Serie A Milan-Fiorentina, 5 verità: Maignan-Leao da impazzire, Terracciano flop 6 ORE FA