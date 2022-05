Tutte le sconfitte si somigliano tra loro, ma alcune rimangono impresse e pesano come macigni nella storia di un club, per il modo in cui arrivano e per i danni che provocano. Per il Milan la sconfitta per eccellenza, l'incubo nel senso letterale del termine si chiama Fatal Verona. L'espressione si riferisce a due rovinosi ko rimediati dal Diavolo allo stadio Bentegodi a distanza di 17 anni l'uno dall'altro: il primo il 20 maggio 1973, il secondo il 22 aprile 1990 . Due sconfitte epocali, che vengono rievocate in modo più o meno intenso quando il Milan è di scena sul campo dell'Hellas . Due scivoloni che costarono altrettanti scudetti ai rossoneri. E la Fatal Verona non può non essere rispolverata anche oggi, con il Diavolo impegnato in un testa a testa scudetto con l'Inter e che - scherzo del destino - si trova a disputare una partita di enorme importanza proprio al Bentegodi, proprio contro l'Hellas. Vediamo cosa accadde nei due precedenti che non fanno dormire sonni tranquilli al Milan e ai suoi tifosi.