La corsa scudetto tra Milan e Inter si deciderà domenica 22 maggio in un'ultima, appassionante giornata. I rossoneri, che guidano la classifica con 2 punti di vantaggio, sono di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. I nerazzurri ospitano la Sampdoria in un San Siro che, per l'ennesima volta in stagione, farà registrare il tutto esaurito. La bilancia del pronostico pende dalla parte del Diavolo, cui basta un punto per laurearsi campione d'Italia. La storia del nostro campionato, tuttavia, insegna che di scontato non c'è mai nulla e che il ribaltone non è affatto improbabile , anzi. Riviviamo i 10 scudetti più celebri assegnati al fotofinish in Serie A partendo proprio da un precedente molto lontano nel tempo che ha visto protagoniste le due milanesi.

1964-65: il trionfo dell'Inter di Herrera

Ad

L'unico precedente di una volata scudetto che ha visto protagoniste le due milanesi fino all'ultimo turno risale addirittura a metà degli anni Sessanta. A spuntarla sono i nerazzurri di Helenio Herrera che quell'anno, oltre al titolo nazionale, vincono anche Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale. A 90 minuti dal termine l'Inter è a +2 sul Milan: basta il 2-2 col Torino a San Siro per sancire l'aritmetica del trionfo, mentre i rossoneri crollano del tutto perdendo 2-1 a Cagliari.

Serie A Vlahovic: "La Juve deve tornare a vincere; Champions? Unica" 11 ORE FA

Classifica a 90 minuti dal termine: Inter 53, Milan 51.

Classifica finale: Inter 54, Milan 51.

Helenio Herrera, l'allenatore della Grande Inter degli anni Sessanta Credit Foto Getty Images

1966-67: Inter, harakiri a Mantova e titolo alla Juventus

Due anni dopo è l'Inter a piangere a un passo dal traguardo. Complice una papera di Sarti, i nerazzurri perdono 1-0 a Mantova all'ultima giornata e dilapidano il punto di vantaggio sulla Juventus che, battendo 2-1 la Lazio in casa, festeggia il titolo nella maniera più inaspettata.

Classifica a 90 minuti dal termine: Inter 48, Juventus 47.

Classifica finale: Juventus 49, Inter 48.

1972-73: la Fatal Verona. Piange il Milan, fa festa la Juve

L'ultima giornata della Serie A 1972-73 regala emozioni incredibili e passa alla storia come una delle più pazzesche di sempre. Il Milan, che ha un punto di vantaggio su Juventus e Lazio, cade rovinosamente per 5-3 contro il Verona al Bentegodi, i biancocelesti perdono 1-0 a Napoli e lo scudetto finisce sulle maglie dei bianconeri, che si laureano campioni grazie a un soffertissimo 2-1 sulla Roma all'Olimpico (gol decisivo di Cuccureddu a pochi minuti dal termine).

Classifica a 90 minuti dal termine: Milan 44, Juventus e Lazio 43.

Classifica finale: Juventus 45, Milan 44, Lazio 43.

L'incredibile ultima giornata della Serie A 1972-73 Credit Foto Twitter

1975-76: Toro in paradiso, la Juventus si inchina

L'ultimo scudetto del Torino, quello firmato dai Gemelli del gol Pulici e Graziani, si materializza all'ultima giornata del campionato 1975-76. I granata non vanno oltre l'1-1 in casa contro il Cesena e rischiano di subire l'aggancio della Juventus che, però, cade 1-0 a Perugia e chiude a -2. A segnare il gol degli umbri è Renato Curi, lo sfortunato centrocampista che un anno più tardi perderà la vita a seguito di un arresto cardiaco in campo (proprio durante un match contro la Juventus) e alla cui memoria è intitolato lo stadio di Perugia.

Classifica a 90 minuti dal termine: Torino 44, Juventus 43.

Classifica finale: Torino 45, Juventus 43.

1981-82: Juve campione, Fiorentina a mani vuote

Altro giro, altro finale thrilling nell'anno dell'indimenticabile Mondiale di Spagna '82. Juventus e Fiorentina sono appaiate a pari punti al comando della classifica a una giornata dal termine. I bianconeri fanno il loro dovere e vincono 1-0 a Catanzaro grazie a un rigore trasformato da Brady, consapevole che quella sarà la sua ultima partita alla Juve (dovrà lasciare il posto a Platini). I viola non vanno oltre lo 0-0 a Cagliari e restano a mani vuote.



Classifica a 90 minuti dal termine: Juventus 44, Fiorentina 44.

Classifica finale: Juventus 46, Fiorentina 45.

1998-99: Milan, che brivido a Perugia!

Il Milan di Zaccheroni mette il muso davanti alla Lazio di Eriksson a una giornata dalla fine dopo una rimonta che, a un certo punto della stagione, sembrava impossibile. La certezza aritmetica del titolo arriva a Perugia: i rossoneri vincono 2-1 grazie ai gol di Guglielminpietro e Bierhoff e devono ringraziare Abbiati, autore di una parata salva-risultato nel finale. La Lazio batte 2-1 il Parma all'Olimpico, ma non basta: lo scudetto vola a Milano.

Classifica a 90 minuti dal termine: Milan 67, Lazio 66.

Classifica finale: Milan 70, Lazio 69.

Paolo Maldini festeggia al termine di Perugia-Milan - Serie A 1998-99 Credit Foto Getty Images

1999-2000: il diluvio di Perugia e l'apoteosi della Lazio

Romanzesco il finale di campionato 1999-2000. A 90 minuti dalla fine la Juventus è prima con 2 punti di vantaggio sulla Lazio ed è di scena a Perugia: sul capoluogo umbro, poco prima dell'intervallo, si abbatte un nubifragio che induce l'arbitro Collina a sospendere per più di un'ora la partita sul risultato di 0-0. Nonostante i bianconeri spingano per il rinvio, il gioco riprende su un campo inzuppato e a inizio ripresa una rete di Calori mette in ginocchio la Vecchia Signora. La Lazio vince facilmente 3-0 sulla Reggina e conquista il suo secondo, incredibile scudetto.

Classifica a 90 minuti dal termine: Juventus 71, Lazio 69.

Classifica finale: Lazio 72, Juventus 71.

Pierluigi Collina sotto il nubifragio abbattutosi durante Perugia-Juventus - Serie A 1999-2000 Credit Foto Getty Images

2001-02: il 5 maggio

La Serie A 2001-2002 passa alla storia come il campionato del 5 maggio per via di quello che succede in quella domenica ai confini della realtà. A farne le spese è l'Inter, che all'Olimpico ha il destino nelle proprie mani, va in vantaggio due volte ma si butta via perdendo 4-2 contro la Lazio. La Juve ne approfitta: si impone comodamente 2-0 a Udine e si cuce lo scudetto sul petto. Per i nerazzurri la beffa è doppia: in classifica vengono superati anche dalla Roma, che vince 1-0 a Torino, e chiudono terzi.

Classifica a 90 minuti dal termine: Inter 69, Juventus 68, Roma 67.

Classifica finale: Juventus 71, Roma 70, Inter 69.

2007-08: Inter, festa grande a Parma nel segno di Ibra

Nerazzurri protagonisti ancora una volta di un arrivo al fotofinish, ma stavolta a sorridere sono loro. La vittoria decisiva arriva al Tardini contro il Parma: dopo un primo tempo bloccato, ci pensa Ibrahimovic a mettere la firma sullo scudetto numero 16 con una doppietta fantastica nella seconda parte di gara. Gli emiliani retrocedono in Serie B. La Roma di Spalletti, che dà del filo da torcere all'Inter fino alla fine, pareggia 1-1 a Catania e chiude seconda a -3 dai nerazzurri.

Classifica a 90 minuti dal termine: Inter 82, Roma 81.

Classifica finale: Inter 85, Roma 82.

Zlatan Ibrahimovic esulta durante Parma-Inter - Serie A 2007-08 Credit Foto Getty Images

2009-10: ancora Inter campione e ancora Roma seconda

Due anni più tardi la storia si ripete: sono ancora Inter e Roma a giocarsi il titolo all'ultima curva e ancora una volta a trionfare sono i nerazzurri. Con Mourinho in panchina, pronto a vincere il Triplete di lì a poco, l'Inter conquista la vittoria decisiva a Siena grazie a una rete di Milito a inizio ripresa. La Roma di Ranieri (subentrato a Spalletti dopo le prime 2 giornate) lotta fino in fondo, ma deve accontentarsi un'altra volta del secondo posto in classifica. Inutile il successo per 2-0 sul Chievo al Bentegodi nell'ultimo turno.

Classifica a 90 minuti dal termine: Inter 79, Roma 77.

Classifica finale: Inter 82, Roma 80.

Serie A Milan. spunta uno scenario: eventuale festa Scudetto lunedì 23? 11 ORE FA