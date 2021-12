Corriere della Sera, stralci più significativi della corposa intervista del quotidiano politico milanese all'attaccante del Milan e della Nazionale svedese. Non mancano gli spunti di riflessione.... Intervistato da Aldo Cazzullo sulle pagine del Zlatan Ibrahimovic ha parlato a tutto campo, senza peli sulla lingua come da par suo. Abbiamo raccolto per voi glidella corposa intervista del quotidiano politico milanese all'attaccante del Milan e della Nazionale svedese. Non mancano gli spunti di riflessione....

Su Calciopoli

Ad

“Capello mi ha insegnato a fare gol, mi massacrava di continuo. Con Moggi un buon rapporto anche dopo Calciopoli. Quegli scudetti li abbiamo vinti, e nessuno ce li può togliere. Nessuno può cancellare il sudore, la fatica, la sofferenza, gli infortuni, i gol. Per questo, quando dicono che in carriera ho vinto undici scudetti, li correggo: sono tredici. Moggi era uno che incuteva soggezione, anche se non a me”.

Calciomercato 2020-2021 Ibra-Milan: pro e contro della "grande scommessa" 2023 18/11/2021 A 15:31

Su Allegri

"Avevamo perso 3-0 con l’Arsenal, e lui era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno, ma non c’era nulla da ridere, e gliel’ho fatto notare. Mi disse: Tu Ibra pensa a te, che hai fatto ******. Gli ho ribattuto che aveva fatto ****** lui: per paura si era portato due portieri in panchina… Allegri è bravissimo a gestire lo spogliatoio, ma doveva avere più coraggio: andare al Real Madrid, misurarsi con l’estero. Invece ha fatto la scelta comoda”.

Su Materazzi

“Con lui avevo un conto aperto da anni. L’ho saldato in un derby. Quello entra a piedi levati, io salto, lo evito, e lo colpisco con una gomitata alla tempia. Pippo Inzaghi commentò: “Il più bel derby della mia vita: 1-0, gol di Ibra, Materazzi in ospedale”. Ovviamente stava scherzando”.

Su Lukaku

“Lui litiga prima con Romagnoli, poi con Saelemaekers; io intervengo per difendere i compagni, e Lukaku mi attacca sul piano personale. Da restare scioccati. Eppure eravamo stati compagni al Manchester. Lukaku ha un grande ego, è convinto di essere un fuoriclasse, ed è davvero forte. Ma io sono cresciuto nel ghetto di Malmoe, e quando qualcuno mi viene sotto a testa bassa, lo metto al suo posto. Così l’ho colpito nel suo punto debole: i rituali della mamma. E lui ha perso il controllo. Anche se mi è rimasto un dubbio atroce…vuoi vedere che quei riti funzionano? Devo saldare il conto anche con lui. Spero di incontrarlo presto”.

Ibra-Lukaku: voodoo, asino e cosa si sono realmente detti

Sul Milan

“All’inizio in allenamento non correva nessuno. Li ho affrontati uno per uno, e non in disparte, davanti agli altri: in allenamento bisogna ammazzarsi di lavoro. Se io corro, se io mi ammazzo, il mio compagno correrà e si ammazzerà per me. L’hanno capito tutti, tranne uno. Leao. All’inizio non mi dava retta. Ci è arrivato per conto suo. Infatti è molto migliorato”.

Su Donnarumma

“Gigio è un grandissimo portiere. Se gli avessero dato quel che chiedeva, sarebbe rimasto al Milan. Ora deve fare casino per essere titolare nel Psg. Non esiste che i sudamericani impongano quell’altro. Gigio è più forte”.

Sul passaggio al Napoli (sfumato)

"Vedendo un documentario su Maradona, avevo deciso di andare al Napoli per fare come Diego: vincere lo Scudetto. Ero stanco dell’America, pensavo di smettere. Mino mi disse: sei matto, devi tornare in Italia. Con il Napoli era fatta. Poi De Laurentiis cacciò Ancelotti. Allora chiesi a Raiola quale fosse la squadra nella me**a e che io potessi cambiare. Rispose: ieri il Milan ha perso 5-0 a Bergamo. Allora è deciso, dissi: andiamo al Milan. È un club che conosco, una città che mi piace.

Sugli insulti

"L’ultima volta è successo a Roma. Per l’esultanza dopo un gol. Cinquantamila persone mi gridavano zingaro, e l’arbitro ha ammonito me. L’Italia un Paese razzista? Il razzismo c’è dappertutto. Anche in Svezia".

Buon Compleanno Zlatan Ibrahimovic: le 11 frasi celebri dello svedese

Calciomercato 2020-2021 Kvaratskhelia, il talento che ha inguaiato Ibra e piace al Milan 17/11/2021 A 19:01