Simone Inzaghi sono alte, dato che la squadra nerazzurra finora nella Serie A 2022-2023 non è mai riuscita ad imporsi nei big match e ha incassato già cinque sconfitte nella prima parte di stagione. "Diciamo che è un qualcosa che in campionato è mancato, dobbiamo lavorare di più sul dettaglio, ci stiamo lavorando mentre in Champions League siamo riusciti a far bene negli scontri importanti. In campionato invece no e speriamo che domani sia la prima volta" le parole dell'allenatore dell'Inter nella conferenza della vigilia. Ritrovato il sorriso dopo la goleada al Bologna , l'Inter si prepara per il big match a Bergamo contro l'Atalanta, appaiata al quinto posto in classifica con 27 punti. Le pressioni sul tecnicosono alte, dato chee ha incassato già cinque sconfitte nella prima parte di stagione. "" le parole dell'allenatore dell'Inter nella conferenza della vigilia.

Sull'Atalanta

Sappiamo chiaramente che è una partita impegnativa. La differenza la faranno le motivazioni che le squadre riusciranno a mettere in campo. Noi abbiamo avuto questi tre giorni per prepararla nel migliore dei modi, come del resto l’Atalanta.

Sul match

La squadra andrà in campo per vincere, dopo la Juventus sono stati due giorni di analisi, poi l’ottima partita con il Bologna però bisogna guardare alla sfida con l’Atalanta che è difficilissima. Indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta dell’Atalanta nell’ultimo turno, è una squadra sempre ben organizzata con i propri principi e sappiamo di trovare un avversario con grande determinazione, quindi dobbiamo fare del nostro meglio.

Sulla lotta scudetto

Diciamo che in campionato, eccetto il Napoli, tutte le altre squadre si sono pareggiate a livello di classifica, ognuno ha commesso i propri errori. Noi abbiamo perso punti importanti negli scontri diretti e speriamo di migliorare.

Sulla prima parte di stagione dell'Inter

Abbiamo fatto un lavoro eccezionale in Champions, in campionato sappiamo che potevamo e dovevamo fare meglio. Domani sarà la quindicesima partita, abbiamo lasciato qualche punto per strada però noi dobbiamo guardare a noi stessi cercando di migliorare partita dopo partita. Come mai nessun pareggio? Siamo una squadra che gioca per vincere, in determinate partite è frutto di casualità. Se andiamo a vedere l’unico pareggio importantissimo è stato quello di Barcellona dove probabilmente avremmo meritato qualcosa di più.

Su Lukaku e i convocati al Mondiale

Io sono contento che tre attaccanti su quattro andranno al Mondiale, c’è grandissima fiducia per tutti. Lukaku ci teneva tantissimo a giocare queste ultime partite con noi, adesso sta facendo un recupero per gradi. Gli auguro, come lo auguro a tutti, di fare un Mondiale alla grande ritornando qui da noi nel migliore dei modi.

