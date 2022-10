Bologna-Lecce, match valido per l'undicesima giornata di Serie A, , match valido per l'undicesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Arnautovic su rigore e Ferguson. La gara è stata arbitrata da Simone Sozza di Seregno. Con questo risultato i rossoblu conquistano i primi tre punti sotto la guida di Thiago Motta, salendo al 13° posto in classifica e scavalcando i salentini, ora quartultimi a tre lunghezze dalla zona retrocessione. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6,5 – Nel primo tempo rischia di addormentarsi in piedi, nella ripresa viene chiamato ad intervenire con un paio di parate di coefficiente medio, ma è bravo a farsi trovare attento.

Stefan POSCH 6,5 – Ripaga la fiducia dell'allenatore con una prestazione molto propositiva soprattutto davanti. Sfiora il gol due volte, di testa e a tu per tu con Falcone.

Kevin BONIFAZI 6 – Domenica piuttosto ordinaria, rovinata dal brutto infortunio a match deciso. L'augurio è che non sia nulla di grave.

Dal 73' Joaquin SOSA s.v. - Minuti in campo per sostituire il dolorante Bonifazi, ma il compito di squadra era già eseguito.

Jhon LUCUMI’ 5,5 – La vittoria lo salva da una possibile brutta partita. Intervento in ritardo che gli costa il giallo e una brutta palla persa che poteva rimettere in partita il Lecce. Thiago Motta non vuole rischiare e lo sostituisce a metà ripresa

Dal 64' Adama SOUMAORO 6 - Sufficienza "politica", contribuisce alla chiusura a riccio degli emiliani nei minuti finali

Andrea CAMBIASO 6 – Tanta corsa ma poca sostanza. Forse ci si aspettava di più dall'autore dei due assist contro il Napoli una settimana prima, ma la maggior parte del gioco del Bologna viene creato dall'altra fascia.

Lewis FERGUSON 7 – Al posto giusto nel momento giusto per segnare il suo primo gol in Serie A. Gol che può apparire facile per l'errore degli avversari di lasciare il palo scoperto, ma non è così. Applausi del pubblico meritatissimi.

Dall'87' Roberto SORIANO s.v. - Troppo poco tempo in campo per giudicarlo.

Gary MEDEL 6 – Pitbull non per caso. Rischia grosso litigando con la panchina del Lecce dopo l'ammonizione.

Michel AEBISCHER 6,5 – Scintillante in avvio: gran intesa con Arnautovic & co, mina vagante per il primo quarto d'ora del match. Peccato che col passare dei minuti perda la cera.

Nicolas DOMINGUEZ 6,5 – Non si vede nel concreto, ma porta una solidità incredibile alla squadra, sia in attacco che in difesa.

Musa BARROW 6,5 – Ispirato nel calcio d'angolo che porta al raddoppio, sorprende gli avversari mirando al primo palo e realizzando l'assist. Pecca ancora di visione del gioco.

Dal 64' Riccardo ORSOLINI 6,5 - Metà in positivo perchè quando entra ridà vigore ad un Bologna eccessivamente rilassato, metà in negativo perché avrebbe potuto chiudere la partita in anticipo. Visto il risultato, prevale la prima parte.

Marko ARNAUTOVIC 7,5 – Lo dimostra in campo e lo ribadisce a fine partita: "Penso solo alla squadra, non alla classifica marcatori". Al di là del gol su rigore, è lui il motore dei rossoblu, detta i ritmi e apre spazi ai compagni. Imprescindibile.

All. THIAGO MOTTA 7 – Finalmente si vede la mano del tecnico e i rossoblu ritrovano un minimo di stabilità per la prima volta in stagione con le due vittorie settimanali, tra il successo in – Finalmente si vede la mano del tecnico e i rossoblu ritrovano un minimo di stabilità per la prima volta in stagione con le due vittorie settimanali, tra il successo in Coppa Italia e quello di oggi in campionato. Ineccepibile contro il Lecce, intelligente a smuovere la squadra nel momento di eccessivo relax. Non scontato quest'ultimo fattore.

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 6 – Qualche colpa sul secondo gol ricade anche su di lui, ma si riscatta tenendo la porta inviolata nel secondo tempo. Sufficienza meritata.

Valentin GENDREY 4,5 – Riesce nell'impresa di procurare un rigore quando il pallone era praticamente in suo possesso. Intervento da manicomio, manda nel blackout i giallorossi.

Marin PONGRACIC 5,5 – I riflettori del Dall'Ara lo puntano solamente quando rischia di mandare ko Arnautovic per un fortuito scontro sul ginocchio dell'attaccante austriaco.

Federico BASCHIROTTO 6 – L'unico che si salva nella linea difensiva del Lecce. Attento per tutti e novanta i minuti, senza le sue chiusure staremmo disquisendo di una partita terminata tanto a zero.

Giuseppe PEZZELLA 5,5 – Lascia un interporto a Posch ed Aebischer, permettendo loro di fare quel che vogliono.

Joan GONZALEZ 5,5 – Dopo un primo tempo pessimo in fase di impostazione, prova a spaventare Skorupski di testa. Esce tra le urla di dolore, anche per lui l'augurio di una buona guarigione.

Morten HJULMAND 4,5 – Totale responsabilità sul secondo gol del Bologna: si perde la marcatura e, svegliato e spintonato da Falcone, arriva troppo tardi sul pallone a mezza altezza.

Dal 73' Alexis BLIN 6 - Tra i più intenzionati a cercare il gol che riaprirebbe la partita negli ultimi minuti.

Kristoffer ASKILDSEN 5 – Partecipa al catastrofico primo tempo a centrocampo, si fa notare per una conclusione dal limite. L'alibi del presunto fallo di mano di Dominguez non basta per evitare di venire lasciato fuori nella ripresa.

Dal 46' Federico DI FRANCESCO 6 - Entra in campo dopo l'intervallo e grazie a lui la musica cambia tra i salentini. Peccato si affievolisca nel finale, quando ce ne sarebbe stato più bisogno.

Gabriel STREFEZZA 6 – Predica nel deserto per 45 minuti, poi trova l'intesa con Di Francesco fino a che non viene sostituito.

Dal 73' Pablo RODRIGUEZ s.v. - Minutaggio e nient'altro per il classe 2001 spagnolo.

Assan CEESAY 5,5 – Prova a fare il lavoro sporco per aprire spazi ai compagni di squadra ma non gli riesce proprio. Deludente.

Dall'83' Lorenzo COLOMBO s.v. - Non giudicabile.

Lameck BANDA 5 – Pochi movimenti, poche intuizionni, poco tutto.

Dal 46' Remi OUDIN 6 - Nel complesso il più pericoloso tra i giallorossi: due bordate dalla distanza, ma Skorupski fa muro.

All. Marco BARONI 5 - Una grossa occasione mancata dopo il pareggio con la Fiorentina che sembrava dare speranza. Il Lecce gioca solo un tempo, quello in cui ormai è troppo tardi per ricompensare.

